¿Está molesto Diego Aguirre con Ignacio Ruglio por los pases que se cayeron en Peñarol? Mirá lo que dijo el DT

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre habló este miércoles en conferencia de prensa en Los Aromos y dijo estar "conforme" con el período de pases que viene realizando el club. Además, respondió que no está molesto con el presidente Ignacio Ruglio por los pases de algunos futbolistas que pidió pero que no se pudieron concretar.

"Es una sensación fuera de lo normal porque 13 jugadores se fueron al terminar la temporada y con las confirmaciones de Guzmán (Rodríguez), Matías (De los Santos) y (Leonardo) Sequeira son 13 los que se han incorporado. Están siendo buenas las contrataciones, algunas han sido difíciles, algunos jugadores no han podido llegar, pero es como todo período de pases donde no todo puede ser perfecto. Estoy conforme porque vinieron jugadores que pedí, que quería y seguramente van a rendir en buen nivel. Es diferente por la cantidad de jugadores, pero creo que venimos muy bien", comenzó diciendo Aguirre.

"Están confirmados Guzmán y Matías", reafirmó Aguirre, ya que los zagueros aún no fueron presentados por las redes sociales del club. "Falta un número 9 que es una posición difícil porque son jugadores muy requeridos en el mercado y a algunos nombres que queríamos no pudimos acceder o competir con clubes más fuertes. Pero hay una posibilidad que surgió en estos días, desde hace dos o tres días y el presidente está trabajando fuerte con eso. Seguramente en los próximos días vamos a tener novedades y ahí quedaría el plantel bastante completo. Estoy contento porque trajimos jugadores tal vez no de tanto nombre, pero yo no quiero nombres, quiero rendimientos".

Consultado sobre si está molesto con Ruglio por los jugadores que pidió y que Peñarol no contrató, respondió: "Estamos trabajando muy bien. Sí que me gustaría que algunos jugadores hubieran llegado, pero me tengo que focalizar en los que vinieron, llegaron 13 y eso habla de un mercado movido. Trajimos jugadores importantes y no hay que minimizar los jugadores que trajo Peñarol porque son de jerarquía, pero cuando lleguen las competencias lo veremos. Podrían haber llegado algunos jugadores, pero no llegaron. Eran opciones, a veces se dilataron un poco las negociaciones, es parte de lo que es el mercado; muchos llegaron otros no, no podés pedir que el 100% de lo que pedís se concrete, es normal que alguno no se pueda dar".