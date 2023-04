"Estamos en la lucha": Jorge "Toto" Da Silveira está internado luego de una recaída de salud

El periodista deportivo Jorge Da Silveira está internado por estos días debido a una recaída de salud.

Según publicó Tv Show, el "Toto" se encuentra ingresado en la sala común del Hospital Británico desde este miércoles, aunque anteriormente debió permanecer en cuidados intermedios por precaución.

Por ese motivo, el periodista de 79 años ha emitido desde allí sus participaciones en el programa que lidera en Carve Deportiva (1010 AM), A Fondo, que se han reducido por su estado y donde le ha dado paso, momentáneamente, al periodista Santiago Pereira como conductor.

"Estamos en la vieja y querida lucha, gracias a la gente que ha colaborado para que saliéramos adelante", dijo el periodista en el programa este miércoles.

El último paso de Da Silveira por un estado similar se dio a mediados del año pasado, cuando internado por la misma afección que padece contrajo covid y llegó a estar varios días en cuidados intensivos.

"Estaba en tratamiento por una afección que fuera detectada por un reumatólogo eminente, y cuando empecé el tratamiento me vino covid, cosa que me llamó poderosamente la atención porque me había cuidado muchísimo y tengo las cuatro vacunas de Pfizer. La verdad que me afectó enormemente, incluso llegué a estar cuatro días y medio en terapia intensiva. La verdad que la pasé mal", había dicho en aquel momento.

Según reveló en una entrevista con La Mañana en enero de 2023, en julio del año pasado fue diagnosticado con cáncer.

"Yo en julio fui al médico y me enteré de que tenía un cáncer, y tomé las cosas con mucha naturalidad. ¿Cuánto voy a vivir? No sé, yo creo que un rato más. Lo más importante es vivir bien, no es un tema de tiempo, sino de calidad de vida", dijo en la entrevista con ese medio.