"La pasé mal": Toto da Silveira volvió a los medios y contó que estuvo internado grave

Este domingo, Jorge "Toto" da Silveira reapareció en la pantalla de canal 5, en el programa La hora de los deportes, después de pasar algunas semanas alejado de los medios en los que trabaja por una serie de complicaciones en su salud, que, incluso, lo llevaron a cuidados intensivos.

Según contó el periodista deportivo de 78 años a El Observador, su situación se tornó delicada cuando, a principios de agosto, en medio de un tratamiento para una afección que padece, se contagió de Covid.

"Estaba en tratamiento por una afección que fuera detectada por un reumatólogo eminente, y cuando empecé el tratamiento me vino covid, cosa que me llamó poderosamente la atención porque me había cuidado muchísimo y tengo las cuatro vacunas de Pfizer. La verdad que me afectó enormemente, incluso llegué a estar cuatro días y medio en terapia intensiva. La verdad que la pasé mal", recordó Da Silveira.

Camilo Dos Santos "La pasé mal", aseguró el periodista deportivo

Según contó, esa fue la causa de que dejara de aparecer en el programa deportivo en las últimas semanas, así como también de las transmisiones deportivas de radio Cristal (1470 AM). Luego de esos días en estado delicado, mejoró poco a poco.

"Al principio tuve algunas dificultades para conciliar el sueño, pero me fui sintiendo mejor. Además, la cabeza ayuda mucho. Soy muy fuerte de cabeza, y tuve la ayuda invalorable de mis hijos, de mis hermanas, de mis amigos que me llamaban, de la gente que me trató. Me sentí cada día mejor y el lunes pasado volví a la radio desde casa", contó.

Da Silveira aseguró que volver al piso de La hora de los deportes era una "prueba importante" para entender hasta qué punto su mejoría era un hecho, y dijo que logró sortearla con éxito con ayuda de sus compañeros de programa.

Con 60 años de carrera a sus espaldas, Da Silveira es uno de los periodistas deportivos de mayor trayectoria en el rubro, pero asegura que está lejos de pensar en el retiro. "Para mí, estar activo es fundamental –agregó–. Cuando me preguntaban cuándo iba a dejar (el periodismo), les decía que si podía quería morir trabajando, porque me hace mucho bien. Me ocupa la mente, y además me apasiona lo que hago. Soy un enamorado de mi trabajo. Me permite estar mejor para todo, sobre todo para atender a la gente que quiero".