Sandra Rodríguez y su salida de Punto Penal: "Me hubiese gustado hacer otras cosas”

El pasado domingo 7 de agosto fue el último que Sandra Rodríguez, la histórica integrante del plantel del programa Punto Penal, salió al aire en ese ciclo de Canal 10.

Según supo El Observador en aquel momento, Rodríguez tomó la decisión de dejar el programa hace tiempo por razones personales, entre ellas la necesidad de dedicarle más tiempo a sus hijos mellizos, ya adolescentes, y sobre todo poder estar con ellos los domingos en la mañana y los mediodías, el momento de la jornada en el que se emite Punto Penal.

La presentadora cerró así un vínculo de dos décadas con el ciclo deportivo, del que formó parte desde el comienzo de su emisión.

En una entrevista reciente con El País, Rodríguez se refirió a su paso por el programa y, ante la pregunta de si le hubiese gustado tener mayor protagonismo en las emisiones, respondió afirmativamente.

"Yo creo en la producción y siempre hice lo que la producción me pedía. Eso no quita que me hubiera encantado hacer otras cosas y participar de más notas y debates. Quizás había demasiadas personas en el equipo… No sé. Los productores son los acomodan las fichas en el programa y yo estaba cómoda. Si la pregunta refiere a si me hubiese gustado hacer otras cosas, la respuesta es “sí”. Ahora me saco las ganas en La hora de los deportes, donde me llamaron para conducir y ahí sí puedo, participar y hablar de todos los temas", expresó.

Cómo menciona, Rodríguez se encuentra ahora conduciendo en Canal 5 La hora de los deportes, un programa al que entró para ocupar el lugar de Alberto Sonsol cuando este no podía encargarse del rol, y tras la muerte del periodista deportivo quedó fija en el puesto.

"Me convocaron y gustó cómo lo hice. Entonces me llamaban cada que Alberto no podía y fui durante un tiempo su suplente oficial. Después, lamentablemente pasó lo que pasó con Alberto, y quedé fija. Me divierte mucho La hora de los deportes y no incide tanto en la dinámica familiar por el horario. Me encanta ser mediadora en las polémicas. Daniel Richard me dice la 'señora de los ruleros', porque hago que se peleen", aseguró.

Además, Rodríguez contó que "masticó" la decisión durante meses y no fue algo que tomó a la ligera.

"Lo hablé con Daniel Acevedo (productor general de Punto penal), a quien le estoy eternamente agradecida porque fue quien me dio la oportunidad. Él no quería que me fuera pero cuando planteé la situación de mis hijos, me dijo: 'Contra eso no puedo'".