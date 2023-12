¿Estamos mal diseñados?

Los darwinistas tienden a refugiarse en una mala filosofía para ocultar las debilidades científicas de su teoría. Esto se pone de manifiesto en uno de sus argumentos favoritos, el argumento de la imperfección de los seres vivos.

Uno de mis primeros artículos en esta columna fue La muerte anunciada del ADN basura (El Observador, 09/10/2017)1. Allí traté dos casos particulares del argumento de la imperfección: el caso de los mal llamados “órganos vestigiales” y el caso del mal llamado “ADN basura”. Los darwinistas solían aducir que los órganos vestigiales (el apéndice, el cóccix, etc.) y el ADN basura (los segmentos del ADN que no codifican proteínas) eran evidencias muy fuertes a favor de la teoría de la evolución darwinista, porque, dado que carecían de una función, no podían ser el resultado de un diseño inteligente, y por ende debían ser el producto de un proceso natural aleatorio, no guiado por inteligencia alguna. El problema para los darwinistas es que se ha descubierto que casi todos los órganos antes considerados vestigiales y la gran mayoría de los segmentos del ADN antes considerados basura cumplen funciones complejas y útiles para el organismo. En ambos casos, el argumento de la imperfección cayó por su base, ya que las supuestas imperfecciones no eran tales.

No obstante, los darwinistas siguen recurriendo con frecuencia al argumento de la imperfección. La forma más general de ese argumento consta de dos silogismos concatenados: 1) Ningún diseñador realiza diseños con imperfecciones. He aquí que la característica Y de la especie X es una imperfección. Ergo, la especie X no fue hecha por un diseñador. 2) Toda especie no diseñada fue producida por la evolución darwinista. He aquí que la especie X no fue diseñada. Ergo, la especie X fue producida por la evolución darwinista.

Desde el punto de vista formal, este razonamiento está bien construido: las conclusiones se deducen de las premisas y la premisa menor del silogismo 2 es la conclusión del silogismo 1. No obstante, se puede plantear tres objeciones muy serias.

La primera y principal objeción consiste en negar la premisa mayor del silogismo 1. Simplemente no es cierto que ningún diseñador comete o tolera imperfecciones en sus diseños. A menudo los diseñadores tienen múltiples motivos y no buscan la excelencia técnica o la relegan a un rol secundario. La razón por la que un diseñador hizo algo del modo en que lo hizo puede ser a veces imposible de conocer a menos que él mismo diga cuál fue esa razón. Esto es aún más cierto para el caso de Dios, un Ser inabarcable para nuestra inteligencia finita.

La segunda objeción consiste en cuestionar la premisa menor del silogismo 1: que la característica Y de la especie X es una imperfección. Esa premisa suele basarse en una opinión subjetiva sobre cómo deberían ser las cosas. Por lo común las supuestas imperfecciones resultan no ser tales. Además, que no hayamos descubierto la utilidad de una estructura biológica no significa que esa utilidad no exista. Aquí valen como contraejemplos los casos ya citados de los órganos vestigiales y el ADN basura.

La tercera objeción consiste en negar la premisa mayor del silogismo 2: que toda especie no hecha por un diseñador fue producida por la evolución darwinista. Esa premisa es totalmente arbitraria. Por eso a menudo los darwinistas la utilizan sin explicitarla. Por lo tanto, aunque las dos premisas del silogismo 1 fueran ciertas, no quedaría demostrado que la especie X surgió por medio del mecanismo darwinista (mutación-selección). Incluso si una estructura biológica no tuviera ninguna función, la teoría darwinista no ha explicado realmente cómo surgió esa estructura, con todos los detalles bioquímicos requeridos. Por otra parte, el argumento de la imperfección confunde el diseño inteligente con el creacionismo fijista. El diseño inteligente es perfectamente compatible con una evolución biológica no materialista ni naturalista, aun si ésta concede algún rol al mecanismo mutación-selección.

Algunos no creyentes sostienen que en general la calidad del diseño de los seres vivos es pobre. No es difícil ver que ese juicio mezquino es interesado: para desacreditar a Dios, procuran desacreditar sus obras. Sin embargo, la gran mayoría de los observadores imparciales (creyentes o no) coinciden en que el orden natural de los seres vivos es admirable, asombroso, bellísimo e intelectualmente muy estimulante.

El filósofo ateo y darwinista Daniel Dennett ha reconocido que en general los seres vivos hacen gala de un diseño excelente: “Una y otra vez, en los sistemas naturales, en órganos, en células individuales, en el ala de un pájaro, en la forma en que el oso polar hace su guarida, vemos un diseño maravilloso, un diseño que vale la pena copiar, un uso estupendo de los recursos. Éste es un diseño que cautiva a los ingenieros que conocen un buen diseño cuando lo ven. Así que hay muchos materiales exquisitamente bien diseñados en el mundo viviente2.”

Por último, la tesis darwinista del mal diseño de los seres vivos tiende a refutarse a sí misma. Si los productos de la evolución están mal diseñados, y el ser humano es uno de ellos, también él está mal diseñado. Entonces, ¿por qué habría que prestar mucha atención a los juicios humanos sobre cualquier asunto, incluyendo la teoría de la evolución biológica? Muy probablemente, un animal racional mal diseñado no gozaría de una mente bien diseñada, capaz de conocer la verdad de lo real y por ende de hacer verdadera ciencia.

1) Véase el texto aquí: https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com/2021/05/04/la-muerte-anunciada-del-adn-basura/

2) Extraje esa cita de: https://uncommondescent.com/intelligent-design/daniel-dennett-orgels-second-law-and-materialist-fideism/ (la traducción es mía). Por supuesto, Daniel Dennett defiende una explicación naturalista de ese (según él sólo aparente) diseño inteligente.