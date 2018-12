Estrés y adrenalina: de la hoguera de Ana Bolena al blooper de vida o muerte

Fue otra quincena de mucho estrés y adrenalina en el paraíso de las fake news verdaderas.

Sendic dijo que fue quemado en la hoguera lo mismo que la reina consorte Ana Bolena, que no murió quemada sino decapitada.

El diputado Oscar Groba dijo que está acumulando fuerzas para poder pasar toda la prensa y el periodismo a manos del Estado, entre otras actividades a estatizar.

La empresa láctea PILI cerró en forma definitiva apenas tres meses después de que el Parlamento le otorgara un préstamo de 1,6 millones de dólares para que no cerrara.

La señora Marta Jara, presidente de Ancap, insistió en que no ve ninguna razón para denunciar al senador Leonardo De León por sus actos en ALUR, que es una empresa en un 90,79% propiedad de la que ella dirige.

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, denunció que una funcionaria de su municipio lleva tres años cobrando sin trabajar. Dijo que esa persona por motivos de salud no puede desempeñar la tarea que antes hacía, pero puede hacer otras que se niega a aceptar. Contó que en estos tres años de inactividad paga, la señora ya cobró un millón y medio de pesos.

El sindicato de municipales de Lavalleja se declaró en preconflicto en respaldo de la funcionaria que lleva tres años cobrando sin trabajar, rechazó que sea cesada y explicó que la situación se debe a que ella “transitó un embarazo de riesgo”, según informó el medio local Arequita Digital.

Las clases en 2019 en primaria, secundaria y UTU comenzarán un viernes, el viernes 1 de marzo. Como después de ese fin de semana viene el feriado de carnaval, los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 6 de marzo.

Mejores promotores del turismo interno fueron el fiscal y el juez que acordaron que un reo suspenda su condena durante dos semanas para poder tomarse vacaciones playeras en Valizas. El fiscal Fernando Romano dijo en radio Universal que quizás se equivocó por el estrés y la adrenalina del caso... y estaba juzgando a unos chotos que rompieron vidrieras.

Un hombre que violó a dos mujeres fue condenado a una pena que lo tendrá como máximo apenas dos años en una cárcel. No se informó sobre el estrés y la adrenalina de fiscales y jueces.

Un hombre que intentó robar un cajero automático no podrá acercase durante seis meses a menos de 500 metros de ese cajero, pero sí a cualquier otro. No sé informó sobre el estrés y niveles de adrenalina de los operadores judiciales, pero el fallo salomónico pudo estar influido en el afán de no afectar la inclusión financiera del reo.

Un delincuente fugado de la cárcel donde estaba recluido por un homicidio muy especialmente agravado fue encontrado: estaba escondido en casa de una mujer policía.

Un hombre resultó herido de gravedad tras volcar la camioneta en la que viajaba, en la ruta 30, departamento de Artigas. Dos funcionarios municipales que vieron el accidente llamaron a la ambulancia, pero pasados 20 minutos no había noticias de ella y la situación apremiaba. Llamaron entonces a la policía. Llegó una camioneta policial. Pero, como carecía de una tabla para inmovilizar heridos, debió dar media vuelta y volver a su punto de partida para conseguir una. La ambulancia seguía sin llegar. Al rato, la camioneta policial volvió provista de los elementos de rescate, pero con problemas mecánicos, informó el medio de prensa artiguense Clic Regional. De la ambulancia todavía no había noticias y nunca las hubo. El herido fue inmovilizado por los agentes y llevado al hospital de Artigas en la caja de la camioneta policial, que funcionaba mal. Al llegar los agentes fueron rezongados por los médicos, porque habían inmovilizado mal al herido y se había movido. Se estaba muriendo y la ambulancia no llegaba más, explicaron los agentes. La camioneta policial no quiso arrancar cuando llegó la hora de irse del hospital. Estaba trancando la entrada de emergencias, por lo cual era importante sacarla de allí por si llegaba a aparecer alguna ambulancia. Hubo que empujar a la camioneta policial para hacerla arrancar. Las fotos de Clic Regional no me dejan mentir: no es paparrucha.

Así está este Uruguay desbordado de estrés y adrenalina: estamos heridos, la ambulancia no viene, al que ayuda lo rezongan y al final del camino nos sigue faltando un empujoncito de arranque.