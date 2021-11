Etcheverrito presenta ofertas en La Paloma, Punta del Diablo y Puimayen

El rematador Lucas Etcheverrito, a través de la plataforma www.lucasremates.com, realizará otra importante subasta, en línea de terrenos en cuotas, en los balnearios más importantes de la costa de Rocha: Punta del Diablo, La Paloma y Puimayen. También se ofrece otra chacra de 5 hectáreas en la zona de Garzón sobre ruta 9, en el departamento de Maldonado.

El remate se realiza a través de la web www.lucasremates.com, con la posibilidad de ofertar durante todo el día y sin necesidad de estar presente. La subasta se cierra el miércoles 24.

Las condiciones de entrega y financiación varían dependiendo del balneario, aunque siempre se requiere una entrega inicial, detallada en cada terreno. Las cuotas se pueden financiar tanto en dólares como en unidades indexadas.

En esta oportunidad se ofrecen terrenos en Punta del Diablo, los que se rematan en 90 cuotas y desde los US$ 130. Se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor con toda la contribución de 2021 al día. Se destaca un excelente terreno en la zona de El Rivero ubicado a solo cuatro cuadras de la playa de los Pescadores; se trata de una excelente oportunidad de inversión. También se ofrece otro espectacular terreno ubicado a cuatro cuadras y media de playa La Viuda.

A su vez, se subastan dos terrenos en La Paloma en playa Anaconda, muy próximos a avenida del Navío, con cuotas desde los US$ 210 dólares. También sobresale un terreno en el balneario Puimayen con vista al mar, a media cuadra de la playa y con una base de US$ 270 dólares; así como otro muy buen terreno a US$ 200 dólares la cuota.

Por último, la chacra que ofrece Etcheverrito se encuentra localizada en la zona de Garzón, en el departamento de Maldonado, sobre Ruta 9 en el kilómetro 176. Otra propuesta que se puede abonar en cuotas.

Para más información los interesados pueden ingresar a la página antes mencionada o contactarse directamente con el rematador Lucas Etcheverrito al 099 742 800.