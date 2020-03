Etulain: el pedido de auxilio a Fifpro, las canastas para los jugadores y el seguro de paro

Entre reuniones por teleconferencia, más tiempo para compartir con su hija de 10 años y la distancia con sus padres -a los que no ve desde que hace tres semanas por la crisis sanitaria y a los que les habla por teléfono dos veces por día-, el presidente de la Mutual de Futbolistas, Michael Etulain atiende los asuntos del gremio que por estos días se multiplicaron en medio de la pandemia.

“La Mutual está cerrada y los funcionarios no trabajan. Cumplen con el exhorto del gobierno de quedarse en su casa, y la relación laboral es la misma, lo mismo que hacemos todos los dirigentes que atendemos los asuntos cada uno desde su lugar”, explica en la charla telefónica con Referí.

¿Es difícil estar en su lugar en estos días, por la forma en que afecta a los jugadores la paralización total del fútbol? ¿Lo llamaron más veces que en otras épocas para plantear casos extremos?

A ese nivel de dificultades extremas no llegamos. De todas formas, es difícil porque todas las soluciones intermedias que se puedan buscar necesitan un determinado tiempo, y en estas dos semanas que llevamos con esta situación se plantearon cerca de 10 ideas acerca de cómo accionar, por ejemplo, las canastas familiares. En ese caso, para que tengas una idea lo de las canastas te lleva 15 días. ¿Por qué? Primero tenés que buscar presupuesto, después contactar una empresa para que arme y reparta, y para repartir tenés que tener una estructura bien armada porque tampoco podés aglomerar gente. Por eso, cada idea que querés hacer funcionar en estos días para brindar una ayuda no puede ser inmediata. Otra iniciativa que pensamos con los sindicatos de Chile, Paraguay y Argentina fue pedir una ayuda a Fifpro (Federación Internacional de Futbolista Profesionales). Eso lleva un tiempo porque hay que elevar una nota, requiere la aprobación, que ese dinero venga y luego ver cómo se distribuye. Si bien estamos trabajando en algunos temas, y avanzamos, no es tan fácil por la situación y porque todas las ayudas o soluciones intermedias quienes las necesitan las quieren ya, y eso es imposible en la situación actual.

¿Cuántos jugadores hay en la Mutual en actividad actualmente?

Unos 1.000 en fútbol profesional de Primera y Segunda.

Entonces, ¿cualquier ayuda que viniera del exterior en dinero debería ser millonaria?

Sí, por esa razón, más allá del planteamiento que se hizo (a Fifrpo), debemos estructurar de qué forma se pude repartir si es que en definitiva llega esa ayuda económica, porque no está confirmadol. Por el momento solo se hizo un planteamiento.

Camilo Dos Santos

¿Cómo es la situación de los futbolistas en Uruguay en esta crisis con relación a lo que sucede en el mundo?

Dentro de la organización del fútbol mundial ,y en medio de esta crisis sanitaria, la situación de Uruguay es de alguna forma privilegiada, porque los futbolistas tienen acceso a seguro de desempleo. Para lograr ello, desde hace dos semanas estamos realizando un trabajo especial para tener en consideración a muchos futbolistas que no tenían acceso al seguro de paro. Hay que analizara cada situación y tenerla presente. Ahora estamos en esa parte, haciendo un pedido especial al Ministerio de Trabajo para que considere la situación de esos futbolistas. Así y todo, que los futbolistas profesionales puedan acceder al seguro de desempleo no es normal en toda América.

¿Qué sucede en otros países?

Me comentaron en estos días que en Colombia no tienen seguro de desempleo.

Si los clubes dejan de pagar por la crisis, ¿no cobran?

Exacto, y deberían iniciar una demanda a través de FIFA.

Más allá de la ventaja que expresa tiene Uruguay con relación a otros países, ¿cómo ve la situación de los futbolistas?

Con preocupación y con comprensión, porque la situación no es solo del fútbol, es general, es de la sociedad en todo el mundo. La situación en estos días todavía no es extrema, pero es preocupante cómo va a continuar esto.

¿Los más afectados son los jugadores de Segunda División Profesional?

Sí, porque tienen los sueldos más sumergidos, porque aún no iniciaron la temporada y los clubes deben generar para pagar los salarios. Además, previo al comienzo del torneo (se iniciaba este fin de semana) los clubes cancelan deudas. Si bien las deudas no son tan grandes como 2019, esos ingresos son importantes para los jugadores.

¿En algún aspecto podrán contemplar a los jugadores de Segunda antes que a los de Primera? ¿Pensaron en esa posibilidad?

Esa opción está sobre la mesa, porque son los más golpeados. Tenemos que ver de qué forma lo hacemos, porque todos son futbolistas profesionales, pero analizaremos si es necesaria una consideración especial.

En una entrevista que brindó a Referí, José Decurnex dijo que el fútbol funcionaba por inercia, tenía que parar para reprogramar y empezar de nuevo, pero no lo hacía y que ahora que se detuvo es un buen momento para empezar de nuevo. En otra, con Ignacio Alonso, dijo que lo que debe hacer el fútbol es “distribuir las pérdidas en un gran pacto social” para que nadie quede por el camino. ¿Cómo va a continuar el fútbol uruguayo?

Coincido con los dos en estas expresiones. Todas las partes van a tener que ceder en algo para llegar a encontrar un camino que nos haga reordenarnos después de todo esto, y tengo una expresión de deseo: que haya un inicio nuevo con las condiciones que plantea esta crisis, que no es del fútbol, pero que sirva para reordenar todo y tener normas y reglas claras para todos. En definitiva, que permita un antes y un después.

¿Reglas claras?

Sí, que todos tengamos las reglas claras. Que se sepa cuánto genera el fútbol, cuánto le corresponde a cada club, cuál es el presupuesto de cada club, que los clubes no puedan acumular deudas, sino que deben adaptarse al presupuesto anual. Esto que estoy planteando, deberían ser normas que se tendrían que estar cumpliendo, pero no es lo que sucede actualmente.

Camilo dos Santos

Como las grandes ligas de Europa con su fair play financiero.

Exacto. Que haya transparencia, y que podamos saber qué dinero mueve cada asociación vinculada al fútbol y que todos nos adaptemos a esa realidad. Y no solo desde el punto de vista económico, también transparentar los pases de los futbolistas, en un tema que ya quedó reglamentado.

Cuando vuelva el fútbol, ¿la Mutual va a plantear determinadas condiciones para el regreso de los jugadores a la actividad?

No solo la Mutual, sino todos los gremios, árbitros, preparadores físicos, fisioterapuertas, kinesiólogos. Todos juntos vamos a ir en este tema, a nivel directriz ya lo han manifestado que no se dará de un día para otro el regreso a la actividad. Se necesita una readaptación física, y además habrá que estructurar una nueva temporada. Eso forma parte de este gran acuerdo del que imagino hablaba Alonso porque se perdieron meses y por ese período que vamos a necesitar de adaptación.

Después de la licencia, los clubes resolverán mandar a sus futbolistas a seguro de paro. ¿Todos pueden recibir ese subsidio?

Algunos sí, otros no.

¿Qué pasa en aquellos jugadores que no pueden ir a seguro de paro?

Estamos trabajando con el pedido especial que le hicimos al Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría Nacional del Deporte.

Aquellos jugadores que no tienen 180 días de contrato efectivo no pueden ir a seguro de paro.

No es el único caso. En los futbolistas hay varias situaciones. Están aquellos que no pueden ir a seguro de paro porque tienen una empresa unipersonal. También hay otras situaciones que impiden que un grupo de futbolistas no puedan acceder al seguro. Por esto tenemos que ver qué hacemos con cada una de esas situaciones. Estamos estudiando caso por caso y nos encontramos abocados a que todos puedan acceder al seguro.