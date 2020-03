En tiempos sin fútbol, la AUF tomó histórica decisión y le marcó el camino a los clubes

"¿Qué jugador o entrenador del club va a decir algo si adoptamos la misma medida que la AUF, que decidió mandar a seguro de paro a Tabárez?”, reflexionó el presidente de un club de Primera división sobre la situación que vive la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el camino que le marcó el ejecutivo que preside Ignacio Alonso para avanzar en tiempos de crisis económica por la pandemia de coronavirus.

Este viernes, los neutrales de la AUF decidieron mandar a seguro de paro a todos sus funcionarios, excepto un porcentaje menor, que se mantendrá en actividad, con el régimen especial que estableció el gobierno hasta el 20 de abril de seguro de paro parcial.

📣📰 Comunicado a la opinión pública del Comité Ejecutivo de la @AUFOficial - 27/3/2020



ℹ️ https://t.co/KapAruWWiy pic.twitter.com/mwAtqJjKHZ — AUF (@AUFOficial) March 28, 2020

El resto de la plantilla de funcionarios de la AUF, incluido el técnico de la selección mayor, cargos gerenciales, árbitros, personal de recaudación, funcionarios del Complejo de la AUF, ingresan en el régimen de subsidio que brinda el estado que tiene una cobertura de hasta seis meses y cuyo tope es de $ 44.606.

Con esta determinación, el ejecutivo de la AUF estableció cuál es el camino que quiere el gobierno del fútbol para su deporte en tiempos en los que la competencia está suspendida porque no se pueden desarrollar espectáculos públicos desde el 13 de marzo, y los jugadores no pueden entrenar como consecuencia de la situación sanitaria.

La decisión del Ejecutivo fue comunicada en una teleconferencia que Alonso mantuvo con los presidentes de los clubes.

¿Qué harán los clubes?

Dos de los 16 clubes de Primera división, Defensor Sporting y Plaza Colonia enviaron a sus futbolistas a seguro de paro. Esta decisión fue adoptada el miércoles 18 de este mes.

Las otras instituciones optaron por licenciar a los planteles por 10 días hábiles desde el lunes 23, excepto Progreso que lo hizo este jueves 26.

Este período de licencia corresponde al de mitad de temporada (julio-agosto), que fue adelantado de común acuerdo entre la AUF y la gremial de futbolistas nucleados en la Mutual.

¿Por qué adelantaron la licencia? Con ese paso que dieron los 14 clubes de Primera, se aseguran un tiempo para cobrar el sueldo íntegro en el mes de marzo y seguir buscando alternativas que no surgieron, y que conducen a que los jugadores irán a seguro de paro.

Según adelantaron a Referí, la mayoría de los clubes estaban dispuestos a tomar las mismas determinaciones que la Asociación, aunque las definiciones iban a salir de los encuentros de las comisiones directivas.

Uno de los pocos clubes que hasta la semana pasada no quería enviar a sus jugadores a seguro de paro era Liverpool, que antes de conocer los pasos que dio la AUF quería llegar a esa decisión extrema.

Además, antes de conocer la decisión de la AUF, Nacional mantuvo esta semana una reunión con todos sus responsables de áreas y adelantó que enviará en forma parcial al seguro de paro a funcionarios y futbolistas. A todos por igual.

Por su parte, Peñarol estudiará el tema esta semana y seguramente, según expresaron a Referí desde el club, tomarán el camino que estableció la AUF.

La decisión de enviar a todos los futbolistas a seguro de paro, en este período en el que no hay actividad ni puede entrenar, implica que los clubes se quitan de encima la responsabilidad de afrontar los presupuestos sin ingresos.

En este caso, no tendrán que pagar sueldos ni aportes por sus jugadores y funcionarios. Por su parte, los futbolistas y empleados cobrarán un porcentaje del salario que está topeado en $ 44.606.

La medida adoptada por la AUF, y que dejó planteada para que los clubes imiten, está atada a las dificultades económicas que afronta el fútbol porque a partir de junio, sin actividad, dejará de percibir los ingresos en cuotas cuatrimestrales que paga Tenfield por derechos de televisión del fútbol local.

Los últimos ingresos económicos que recibirán los clubes son los adelantos de hasta 60% que Conmebol realizará a las instituciones que disputan fase de grupo de Copa Libertadores y a los que avanzaron a segunda ronda de la Sudamericana.

En el caso de la Libertadores, Nacional y Peñarol ya recibieron en diciembre un adelanto del 50%, por lo que tienen poco menos de US$ 200.000 para cobrar, en tanto Fénix, Plaza, Liverpool y River Plate recibirán como adelante US$ 225.000 por el 60% de los US$ 375.000 de la clasificación a segunda ronda de la Sudamericana.