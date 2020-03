¿Por qué Nacional y Peñarol no reciben adelanto de dinero por la Copa Libertadores?

La Conmebol aprobó este jueves otorgar un adelanto excepcional de 60% de los derechos de participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para los clubes se trata de ingresos de US$ 1.200.000 en el caso de los que juegan Libertadores y US$ 225.000 Sudamericana. Sin embargo, Nacional y Peñarol quedan por fuera de ese salvavidas que la Confederación les lanzó.

En diciembre, en economía de crisis que los clubes grandes ya tenían previo a la pandemia de coronavirus, Nacional y Peñarol solicitaron tras el sorteo de la Copa Libertadores el adelanto del 50% de los ingresos que percibirían por jugar sus tres partidos como locales.

Leonardo Carreño

El monto por los tres encuentros de la fase de grupo para cada uno de los clubes era US$ 3.000.000 (US$ 1.000.000 por partido disputado de local).

En ese momento, en diciembre, la Conmebol les adelantó US$ 1.500.000.

Este jueves, tras el anuncio los clubes comprobaron que no tendrán auxilio.

EFE

En el caso de Nacional y Peñarol corresponde a los dos partidos que les resta jugar de local, porque ya disputaron uno (Nacional ante Estudiante de Mérida en el Parque y Peñarol frente a Jorge Wilstermann en el Campeón del Siglo).

Leonardo Carreño

Con dos partidos pendientes de local, a los grandes les corresponde por participación US$ 2.000.000, y podrían recibir el adelanto US$ 1.200.000, pero como Conmebol ya pagó US$ 500.000 a fines de 2019 por cada partido, a cuenta de la fase de grupos, los tesoreros de los clubes de Nacional y Peñarol no recibirán los ingresos excepcionales aprobados.

“En el mejor de los casos, podemos llegar a recibir US$ 200.000, pero hay que descontar las retenciones del último partido”, dijo un dirigente a Referí.

Nacional integra el grupo F con Racing, Alianza Lima y Estudiantes de Mérida. Peñarol el C con Jorge Wilstermann, Colo Colo y Athletico Paranaense.

Los chicos esperan el adelanto

Quienes podrán recibir el adelanto son los dirigentes de Fénix, River Plate, Liverpool y Plaza Colonia.

Los cuatro equipos avanzaron a segunda fase de la Copa Sudamericana y la Conmebol les habilitó a cobrar el 60% de US$ 375.000 (US$ 225.000).

Dante Fernández / AFP

Fénix eliminó a El Nacional de Quito, River Plate a Atlético Grau de Perú, Liverpool a Llaneros de Guanare y Plaza a Zamora de Venezuela.