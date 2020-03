El costado solidario de Luis Suárez: ayudó a 500 familias de Casavalle

El delantero de la selección nacional, Luis Suárez, donó 500 canastas con alimentos y otros productos para las personas más necesitadas del barrio Casavalle. La entrega se hizo este viernes de mañana en el Complejo Sacude.

El futbolista mostró su costado más solidario desde Barcelona en un momento de conmoción mundial a raíz de la pandemia de coronavirus. "Es lo mínimo que se puede hacer para las personas que más lo necesitan", dijo el delantero de Barcelona a Referí.

Como informó Referí, el futbolista había realizado gestiones con autoridades de gobierno para colaborar con las familias de los niños que reciben su alimentación en comedores escolares y que mermaron el servicio debido a la crisis sanitaria.

Durante esa entrevista exclusiva, Suárez se mostró conmovido con la situación generada por la pandemia en el mundo y especialmente en Uruguay: "No se me pasó por la cabeza (regresar al país) en ningún momento porque la mejor forma de cuidar a los uruguayos es quedándome en mi casa en Barcelona, si tengo que ayudar a la distancia lo voy hacer orgullosamente como lo hago cuando se necesita. Después, pienso en mis hijos, en la precaución de estar encerrado en casa para evitar el contacto con la gente, evitar el contagio y España hoy en día es uno de los países que está más contaminado, junto con Italia, Irán, Corea y China. La gente tiene que hacer caso de lo que se dice y en ningún momento se me cruzó por la cabeza. Primero porque tengo que cuidar a mis hijos, a mi familia y a la población. Las recomendaciones que dan el gobierno y los expertos es quedarse en casa y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo", expresó.

Allegados a Suárez informaron que la semana próxima donará más alimentos en otros barrios. Además, la Fundación Celeste, integrada por los jugadores de la selección, está programando una acción solidaria similar.