AUF envía a seguro de paro a todos sus funcionarios desde el 1° de abril, incluido Tabárez

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió enviar a seguro de paro a todos sus funcionarios a partir del miércoles 1° de abril debido a que entienden que la inactividad se prolongará incluso después del 13 de abril, fecha que estableció el gobierno para analizar los pasos a seguir.

El presidente Ignacio Alonso fue el vocero quien informó a todos los presidentes de los clubes que se reunieron en videoconferencia, tal como aconteció el viernes pasado.

Entre estos funcionarios también es tenido en cuenta el director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, como informó Referí el pasado lunes.

El propio Alonso fue quien dialogó con el entrenador del combinado uruguayo para informarle al respecto.

EFE

También entran en esta decisión los cuerpos técnicos de las selecciones sub 20 a cargo de Gustavo Ferreyra y sub 17 que dirige Diego Demarco, así como también el fútbol femenino con Ariel Longo, la sub 17 femenina a cargo del Vasco Santiago Ostolaza y el fútbol sala masculino con Diego D'Alessandro como técnico principal y el de fútbol sala femenino con Jorge Seré como entrenador. No pasa lo mismo con el fútbol playa porque recientemente había sido cesado Miguel Aguirrezabala, entrenador.

Esta opción de enviar a todos los funcionarios a seguro de paro, que formaba parte del plan de contingencia enconómica en el que trabaja la AUF, sobre el que informó Referí, estaba en la mesa del Ejecutivo de la AUF desde que se paró el fútbol el pasado viernes 13, cuando se conocieron los primeros casos de positivos de coronavirus en Uruguay.

La primera decisión fue licenciar a todo el personal el 19 de marzo y comenzar a hablar con el gobierno sobre la opción de enviar a todos sus funcionarios a seguro de paro, incluido el cuerpo técnico de la selección.

Sobre la decisión adoptada este viernes, una fuente de la AUF explicó a Referí: "Van a seguro de paro todos los funcionarios de la AUF con algunas excepciones mínimas". Entre estas excepciones ingresan los encargados de manejar los TMS de las tranferencias que si no se actúa, tienen liquidación tácita.

"Con estos empleados se hará seguro de paro parcial", informó la misma fuente.

Entre quienes entran en el seguro de paro de la AUF desde el 1° de abril aparecen los integrantes del Colegio de Árbitros y otros funcionarios que reciben remuneraciones.

El Intermedio se puede jugar

Una determinación que quedó stand by es que se dispute o no el Torneo Intermedio.

En un principio se pensó en no jugarlo, pero en esta reunión entre los presidentes de clubes y los neutrales, se habló de que el escenario más claro es que se dispute el Intermedio.

Eso sí llevaría a que la actividad de este año que incluye todo el Campeonato Uruguayo, termine en 2021.

Adelanto de Conmebol a clubes que toman parte de las Copas

A su vez, se informó que los seis clubes uruguayos que participan de las Copas Libertadores y de la Sudamericana, tendrán un adelanto de la Conmebol de un 60%.

Como Peñarol y Nacional ya habían recibido un 50% de adelanto, solo les corresponderá un 10% adicional.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó esta mañana a los neutrales de la AUF que el adelanto a los clubes uruguayos por su participación en copas internacionales, será girado "en unos 15 días".