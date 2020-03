AUF licencia a Tabárez y a cuerpos técnicos de las selecciones; de seguir así, irán a seguro de paro

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), determinó que los diferentes cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas comiencen la licencia a partir de una fecha que aún no fue dada a conocer pero que sería desde la semana entrante y si la actividad nacional y mundial no se levanta en ese lapso, serán enviados al seguro de paro, según indicó el vicepresidente de la Asociación, Gastón Tealdi a Referí.

En consonancia con lo que se había resuelto la semana anterior de que los funcionarios de la AUF comenzaran sus licencias, el tema de los cuerpos técnicos celestes no quedó exento de esto.

Cabe recordar que el Complejo Uruguay Celeste permanece cerrado justamente por la pandemia mundial.

"Con el cuerpo técnico de la selección vamos a seguir el mismo camino que trazamos con el resto, no podemos hacer ningún tipo de diferenciación y más en un momento en que la AUF va a tener que afrontar dificultades financieras porque todavía no se cedieron los derechos de las Eliminatorias que quedó postergado para agosto y es el sustento más importante de nuestro presupuesto".

Diego Battiste

Esto, además del cuerpo técnico de la mayor comandado por el Maestro Óscar Tabárez y su grupo, incluye al de la sub 20 de Gustavo Ferreyra, la sub 17 de Diego Demarco, la selección femenina de Ariel Longo, Graciela Barboza y su grupo de trabajo, quienes también tienen a cargo la sub 20. Por su parte, la sub 17 femenina está comandada por el Vasco Santiago Ostolaza y Stefanía Maggiolini.

EFE

A su vez, incluye al cuerpo técnico de fútbol playa comandado por Miguel Aguirrezabala, el de fútbol sala masculino con Diego D'Alessandro como técnico principal. y el de fútbol sala femenino con Jorge Seré como entrenador.

"Obviamente que nosotros tuvimos que tomar las previsiones y por eso aconsejamos a los clubes, y por eso fuimos los primeros en tomar esa medida de adelantar las licencias, y eventualmente una vez que se agoten esas licencias, enviar al personal al seguro de paro, ya sea a empleados de la AUF como a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales", añadió Tealdi.

Camilo dos Santos

Diego Demarco

Los funcionarios de la AUF ya comenzaron con su licencia la semana pasada como informó Referí.

Con los cuerpos técnicos "estamos hablando en estos momentos" y se encargan (el presidente) Ignacio Alonso y Matías Pérez.

"Ese es el proceso que vamos a llevar a cabo. Además, el jueves mandamos una nota a la SND para que se tramite ante el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo para tratar de buscar soluciones que contemplen al deporte que tiene un régimen especial porque hay muchos que no llegan a los requisitos que la normativa establece para poder ser amparados en el seguro de paro. Por eso, primero se dio la licencia. La idea es buscar alguna flexibilidad para el acceso a ese derecho que ya le planteamos al gobierno y esperamos que en esta semana tengamos alguna respuesta". agregó Tealdi.

Según explicó el vicepresidente de la AUF, priorizaron "las cuestiones de salud por eso tomamos ya las medidas la semana pasada en consonancia con lo que solicitó el gobierno y el segundo tema es tratar de cuidar los aspectos económicos. La última etapa una vez que tengamos la certeza de cuando se va a levantar todo, vendrá la readecuación de los campeonatos, de las actividades que esa es una etapa posterior una vez que sepamos cuáles serán las perspectivas y el panorama".

Esta determinación la tomó el Comité Ejecutivo en teleconferencia antes de la charla que mantuvo Ignacio Alonso con los clubes el pasado viernes.