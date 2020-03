El escenario que maneja AUF: volver en mayo o pensar en una temporada hasta 2021

En tiempos de crisis, la planificación y proyecciones forman parte de la hoja de ruta diaria incluso ante la incertidumbre de lo que puede llegar a suceder en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo. Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no quieren poner fecha para la vuelta del fútbol, como expresó el integrante del ejecutivo Jorge Casales a Referí, porque no pueden adelantarse a acontecimientos que están marcados por la evolución de la crisis sanitaria, que está regulada por las decisiones del gobierno. De todas formas, explicaron a Referí que el ejecutivo de la AUF tiene un borrador sobre la mesa.

¿En qué consiste ese borrador? En dos escenarios, uno a corto y otro a largo plazo.

En uno de ellos, que los espectáculos públicos puedan retornar el 13 de abril, después de Semana Santa. Esa es la fecha fijada por el gobierno para evaluar. En ese caso el fútbol regresaría en mayo. Para que los clubes puedan realizar una puesta a punto la Asociación les daría a los planteles un plazo de tres semanas para un ajuste físico que les permita ejecutar una reducida pretemporada. Algo similar a lo que sucede al comienzo de cada año, cuando los clubes inician los trabajos en la primera semana de enero y un mes después debutan en el torneo local. En ese caso, el fútbol volvería el primer fin de semana de mayo (sábado 2 y domingo 3).

En un escenario más complejo, en caso que la crisis sanitaria continúe y obligue al gobierno a tomar medidas a largo plazo, lo que impida jugar fútbol, el siguiente escenario será proyectar una temporada de largo aliento.

¿Cómo se haría eso? Avanzando sobre la temporada 2021. Esto sería que el Campeonato Uruguayo 2020 podría terminar a mediados de 2021, dependiendo de la extensión de las medidas extremas para contener el avance del coronavirus.

Si culminara a mediados de 2021, entonces en el segundo semestre la temporada 2021, tendría un calendario especial de seis meses. Ya sucedió en 2017 cuando se jugó un campeonato de medio año debido a que la AUF pasó de la temporada acompasada a los tiempos europeos (agosto-julio) a los de sudamérica (enero-diciembre):

Los escenarios estarán atados al avance de la pandemia, y en la AUF insisten en que los borradores son solo instancias para manejar alternativas de cara a futuro.

Para el gobierno del fútbol el tema trasciende el calendario y también se enfocó en un tema que inquieta a los jugadores y a los clubes, el seguro de paro.

Los neutrales mantienen contactos con los clubes y con el gobierno para analizar esta situación, en la que sin fútbol, la opción que tienen las instituciones es enviar a los futbolistas al seguro de paro."Tenemos un perjuicio económico, los salarios son difíciles de pagar, los muchachos están preocupados por eso y nosotros trancados porque no tenemos ingresos. La situación que se da en toda la economía se da también en el fútbol, al no haber competencia internacional, no haber transferencia de jugadores, la máquina se frena y ya la situación económica es muy complicada y esto solo la empeora", dijo el presidente de River Plate, Willie Tucci a Referí sobre la situación de su institución que ya tenía dificultades previo a la pandemia de coronavirus.