River Plate debía los sueldos de febrero antes de la pandemia del nuevo coronavirus; ahora su situación "es caótica"

El fútbol uruguayo (así como el país y el mundo entero) está en receso y con una gran interrogante sobre el regreso de la actividad. Los clubes están parados y no tienen ingresos, salvo los de los derechos de televisión. En ese contexto, los dirigentes tienen que pagar continuar pagando los salarios y la situación, según Willie Tucci, presidente de River Plate, es "caótica". El presupuesto mensual de los darseneros varía entre US$ 150.000 y US$ 180.000.

"El club está parado hasta nuevo aviso. Esto es dinámico y estamos atentos a lo que dice el gobierno. No hay entrenamientos en ninguna de las categorías y los administrativos están trabajando desde sus casas. Los profesores (preparadores físicos) les indican entrenamientos individuales a los jugadores", expresó Tucci a Referí, quien admitió que al mismo tiempo están comunicados con autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del gobierno nacional "para ver qué soluciones hay".

Lo que más preocupa es la situación económica: "Tenemos un perjuicio económico, los salarios son difíciles de pagar, los muchachos están preocupados por eso y nosotros trancados porque no tenemos ingresos. La situación que se da en toda la economía se da también en el fútbol, al no haber competencia internacional, no haber transferencia de jugadores, la máquina se frena y ya la situación económica es muy complicada y esto solo la empeora", señaló el dirigente.

Leonardo Carreño

Antes que se instalara la crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, para el club ya era un problema pagar los salarios y otras obligaciones, por lo que la detención de las actividades "lo agrava muchísimo".

Los problemas económicos de River Plate son ajenos a la situación actual: todavía no abonó el mes de febrero, según dijo Tucci. "¿Quién te pone plata y porqué, si no avizorás cuándo puede haber una transferencia, cuándo puede haber una competencia internacional. La Conmebol tampoco nos pagó lo que nos tenía que pagar (por la participación del equipo en la Copa Sudamericana), están atrasados ellos, todo se frena".

Tampoco sabe Tucci que hará la empresa Tenfield, propietaria de los derechos de televisión del fútbol uruguayo: "La empresa está cerrada, no nos han dicho nada, no lo tenemos claro".

Existe un contrato de televisión por el que cuatrimestralmente los clubes reciben una cuota por esos derechos.

"Es una situación imprevista y caótica. Está todo quieto y estamos priorizando la salud, todo lo demás en segundo plano" agregó Tucci, quien destacó que el técnico del equipo, Jorge Fossati (67 años), quien está dentro de la edad de mayor riesgo en caso de contraer el covid-19, "está bien y por eso era importante que se quedara en su casa y esperar cómo evoluciona esto".

Leonardo Carreño

La opción que manejaron algunos clubes de enviar a los futbolistas al seguro de paro, en caso que el fútbol no regrese en dos semanas y la paralización de actividade se extienda en el tiempo, se encuentra con la traba que los trabajadores tienen que tener 180 días de actividad, y en el caso de muchos jugadores los contratos comenzaron a regir el 1° de enero.

Las medidas que tomó la comisión directiva son las siguientes:

1. Suspender todos los entrenamientos y demás actividades del club.

2. El cuerpo médico estará en contacto permanente con todos los integrantes de la Institución recibiendo las inquietudes o informaciones y a su vez mantendrá informado al Club de las novedades que puedan surgir.

3. Los cuerpos técnicos y físicos evaluaran y comunicaran aquellas tareas o actividades que estimen importantes que se realicen a nivel individual.

4. La comisión directiva estará en sesión permanente atento a tomar las decisiones que sean necesarias.

5. Exhortamos a todos nuestros socios, hinchas y todos los uruguayos a cumplir estrictamente las recomendaciones del MSP y así entre todos evitar la propagación de este mal como lamentablemente ha pasado en otras partes del mundo.