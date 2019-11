Decurnex: "Necesitamos hacer un cambio profundo en el fútbol uruguayo"

El presidente de Nacional, José Decurnex, dijo este miércoles en el programa partidario Pasión Tricolor que el comunicado del club pidiendo la remoción de los estamentos del arbitraje "es claro y contundente" y lo que busca es "un cambio profundo en el fútbol uruguayo. Es en favor de tener un fútbol donde nos sintamos representados y con la salvaguarda que todo club necesita".

Entiende el dirigente que es un "comunicado duro", pero que busca "como primera medida que todos los actores hagan autocrítica y hasta ahora no hemos sido exitosos. Para mejorar uno tiene que reconocer donde falla y está permitido fallar. Después hay errores y horrores. Que haya autocrítica y que no se diga livianamente que Nacional incita a la violencia como se dice en el comunicado de Audaf. No vayamos por el camino fácil de poner fantasmas en el medio, sino decir 'me equivoqué', ofrecer una disculpa y ver cómo nos capacitamos para mejorar".

Agregó que espera cambios rápidamente: "Es el objetivo del comunicado. Entiendo los tiempos, pero tienen que suceder. Tienen que ser en cortísimo plazo. Acciones que esperamos que sucedan y que entre todos podamos construir un nuevo ambiente de trabajo que le de las distintas herramientas a los actores para actuar".

Decurnex reconoció que esta mañana, antes de que el club emitiera el comunicado habló con el presidente de la AUF Ignacio Alonso: "No le gustó porque todo lo que genere ruido en el mundo del fútbol de Uruguay no es algo lindo. Le expliqué las razones y por qué Nacional entendía que tenía que mandar esa comunicación después de haber tenido varias reuniones" con los distintos actores del fútbol.

Hace una semana Decurnex, el vicepresidente Alejandro Balbi y el delegado Eduardo Ache concurrieron a la Asociación para reunirse con Alonso y entre otros puntos le solicitaron la implementación del VAR en las finales del Campeonato Uruguayo.