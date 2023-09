Excontratado por la Intendencia de Florida se encadenó en la comuna ante falta de avances por una denuncia de robo de materiales

Álvaro Dárdano, el dueño de una empresa monotributista que trabajaba para la Intendencia de Florida, se encadenó este miércoles en la puerta de la comuna e inició una huelga de hambre seca ante la falta de avances de una denuncia de robo de materiales en una obra y en protesta por la decisión de no renovarle un contrato.

El hombre aseguró que algunos funcionarios que trabajaban en la misma obra que él robaron "más de 100 bolsas de portland, 25 de cemento, varillas, ladrillos, hidrófugo", entre otros materiales y que uno de los empleados lo cargaba en su camioneta personal para entregárselos al exdirector de Servicios Varios, Luis Bilbao.

La acusación la hizo ante la Intendencia y también se lo informó en enero al secretario general de la comuna, Marcos Pérez.

Sin embargo, según Pérez, en esa oportunidad Dárdano no presentó pruebas de lo que denunciaba y, además, pidió que se le pague más dinero de salario.

En junio, el excontratado presentó una carta formal en la que acusó a Bilbao de robar materiales de la obra, "ofrecer créditos" a funcionarios a cambio de horas extras, vender indumentaria y herramientas de trabajo a comerciantes del departamento. A su vez, se la envió desde su teléfono a Pérez.

Archivo El Observador

Hombre se encadenó en la Intendencia de Florida

Tras el mensaje, el 16 de junio la Intendencia de Florida dispuso una investigación administrativa a Bilbao y otros dos funcionarios, que fueron removidos de sus cargos y redistribuidos en otras tareas mientras se investiga.

A su vez, el secretario general también presentó la denuncia ante la Policía.

Sin embargo, ninguna de las dos investigaciones –ni la administrativa ni la policial– han dado resultados tres meses después de iniciadas, lo que motivó que Dárdano, el excontratado y denunciante, decidiera encadenarse y hacer una huelga de hambre seca debido a que la Intendencia no le renovó el contrato de trabajo.

Pérez, el secretario general, dijo que el hombre "no es funcionario de la intendencia, sino que es monotributista y su contrato vencía el 19 de setiembre" y que decidió no renovarle debido a que el hombre "amenazó con que si no se los retomaba iba a hacer denuncias, pero nunca nos daba elementos de prueba", señaló.

En una llamada entre Dárdano y otro funcionario a la que accedió El Observador, el hombre le dice a Dárdano que habló con Marcos (el secretario general) sobre la denuncia policial que realizó a raíz del mensaje que recibió denunciando las irregularidades.

"Marcos me dice que él no tipificó ningún delito, sino que lo que él hizo fue decir (ante la policía) que recibió 'creo que del teléfono de Adrián Dárdano', para dejar la puerta abierta de que si vos decías que te habían robado el teléfono o que te fuiste a alguna comida y te lo sacaron, como que vos no lo habías escrito. Él lo que dice es que vos andes diciendo que fue una joda, o que te equivocaste y se cortaría ahí. Eso evalúalo vos", le dijo el funcionario.

Dárdano le respondió que él "no iba a hacer nada de eso" y que iba a ir a declarar.

Pérez dijo que los elementos de prueba que Dárdano "dice que tiene" no los presentó cuando se lo citó a declarar ante la policía, según supo el jerarca de un efectivo policial ni tampoco en la Intendencia en el marco de la investigación administrativa. "Todavía se está investigando, no quiere decir que no se haga nada", remarcó el secretario general.

El tema llegó a la Junta Departamental de Florida a través del edil frenteamplista Fabiel González que pidió iniciar una comisión investigadora para abordar el caso, algo que ya se inició. Dárdano estaba citado por la Junta el próximo lunes, pero la bancada del Partido Colorado emitió una declaración pública para que la comisión investigadora cambie adelante la citación "de forma urgente", debido a que la huelga de hambre que inició el hombre "comenzó a poner en riesgo su integridad y mental".