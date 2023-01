Exfiscal de Corte pide que los legisladores sean responsables "civil y penalmente" por sus dichos en redes sociales

El exfiscal general de la Nación, Jorge Díaz, pidió realizar por ley una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución que "establezca que los legisladores no están ejerciendo su función cuando utilizan las redes sociales".

El artículo 112 de la Carta Magna asegura que "los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones".

Con esta iniciativa, Díaz asegura que "permitirá" que los legisladores "sean responsables civil y penalmente por sus dichos en las redes sociales, al igual que todos los demás ciudadanos y que no se diga que es censura o que limita la libertad de expresión", aseguró.

"Simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables al igual que todos nosotros cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios", aseguró el exfiscal de Corte.

"La agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria para evitar cualquier responsabilidad, es el combo perfecto para chapotear en el lodo", aseguró Díaz.

Estos comentarios de Díaz se dan horas más tarde de que surgiera una polémica protagonizada por la legisladora nacionalista Graciela Bianchi.

En su cuenta de Twitter, la senadora blanca publicó declaraciones falsas atribuidas a la periodista de La Diaria Denisse Legrand sobre el asalto de manifestantes bolsonaristas a edificios públicos en Brasilia. En la foto se afirmaba que Legrand había dicho lo siguiente: "Lula debería convocar tropas chavistas (de Venezuela) para reprimir a los bolsonaristas".

La senadora compartió la imagen y agregó: "Estas aseveraciones son muy graves", escribió la legisladora.

Sin embargo, Legrand respondió la publicación de la senadora: "Grave es que una senadora replique fakes. Pero es a lo que nos tenés acostumbrados". En otras respuestas al tuit la periodista de La Diaria remarcó que "no es verdad" que haya hecho esas afirmaciones.

Bianchi replicó a la coordinadora, aunque no a su tuit, sino como un hilo de la misma publicación falsa. "Yo solamente le di retuit a afirmaciones graves. NO afirmé que las haya pronunciado usted. De NO ser así lo aclara y punto. Es simple, muy simple", dijo la senadora, quien en otro tuit pidió que "no molesten más por favor".