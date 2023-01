Polémica en Twitter: Bianchi difundió declaraciones falsas de una periodista sobre la represión a bolsonaristas

La senadora nacionalista Graciela Bianchi desató –una vez más– la polémica en Twitter. La dirigente del Partido Nacional (PN) compartió en un tuit declaraciones atribuidas a la periodista de La Diaria Denisse Legrand sobre el asalto de manifestantes bolsonaristas a edificios públicos en Brasilia.

En la foto se afirmaba que Legrand había dicho lo siguiente: "Lula debería convocar tropas chavistas (de Venezuela) para reprimir a los bolsonaristas".

La senadora compartió la imagen y agregó: "Estas aseveraciones son muy graves", escribió la legisladora.

Éstas aseveraciones son muy graves. pic.twitter.com/uQHJRYQpOP — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 10, 2023



Sin embargo, Legrand respondió la publicación de la senadora: "Grave es que una senadora replique fakes. Pero es a lo que nos tenés acostumbrados". En otras respuestas al tuit la periodista de La Diaria remarcó que "no es verdad" que haya hecho esas afirmaciones.



Grave es que una senadora replique fakes. Pero es a lo que nos tenés acostumbrados. — Denisse Legrand (@ouicoucou) January 10, 2023



Bianchi replicó a la coordinadora, aunque no a su tuit, sino como un hilo de la misma publicación falsa. "Yo solamente le di retuit a afirmaciones graves. NO afirmé que las haya pronunciado usted. De NO ser así lo aclara y punto. Es simple, muy simple", dijo la senadora, quien en otro tuit pidió que "no molesten más por favor".

Petro con Escobar

No es la primera vez que la senadora nacionalista, tercera en la línea del gobierno por detrás del presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón, publica información falsa en Twitter.

En junio de 2022 Bianchi publicó un fotomontaje del entonces recién electo presidente de Colombia Gustavo Petro, en la que se lo ve junto al histórico narcotraficante Pablo Escobar. "La terrible constante en Iberoamérica en las últimas décadas: guerrilla, narcotráfico y llegar al gobierno usando las formas democráticas que no se respetaron", criticó la legisladora en la red social.

La terrible constante en Iberoamérica en las últimas décadas: guerrilla, narcotráfico y llegar al gobierno usando las formas democráticas que no se respetaron. Sobre Uruguay recae una gran responsabilidad histórica. pic.twitter.com/jAWAJ7nJXq — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 19, 2022

Según AFP Factual, esta fotografía es falsa. Se comparte desde mayo de 2021, y su visibilidad aumentó previo a las elecciones en 2022. La sección de la agencia francesa reportó que la fotografía original se ve en varios medios internacionales como en una noticia de Infobae de 2018.

Sin embargo, Bianchi desacreditó la veracidad de esta investigación de AFP, porque no da "ninguna seguridad de certeza", y se negó a pedir disculpas o reconocer su error: afirmó que "la realidad no es un montaje", y que el nuevo mandatario colombiano "perteneció más de 40 años a las FARC y éstas fueron financiadas por el narcotráfico".

Esto último también es erróneo, ya que Petro fue integrante de la guerrilla urbana socialista M19, no de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando le marcaron este error en las redes, Bianchi sostuvo que "es lo mismo".

Las vacunas a caballo

Un año antes del fotomontaje de Petro, el 1° de julio de 2021, la senadora nacionalista subió una fotografía de dos médicos con tapabocas y túnica azul subidos a una carreta, que usó para defender la estrategia de vacunación contra el coronavirus del Uruguay.

"Esta es una foto que representa como pocas a Uruguay hoy. Para que piensen muchos antes de hablar de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia y para realizar la vacunación. Estamos saliendo juntos", dijo la senadora, y mencionó al presidente, Luis Lacalle Pou.

Esta es una foto que representa como pocas a Uruguay hoy. Para que piensen muchos antes de hablar de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia y para realizar la vacunación. Estamos saliendo juntos. @LuisLacallePou pic.twitter.com/ce3dSJ32dL — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 1, 2021

Sin embargo, el medio argentino Todo Noticias reportó que la foto no era de Uruguay, sino de Alhuampa, de la provincia argentina Santiago del Estero, y era del mes de mayo.