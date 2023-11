Explotó Polenta por una información que dijo es falsa, y el plantel de Nacional tomó una medida de fuerza

El capitán de Nacional, Diego Polenta, desmintió que haya existido una pelea en el plantel tras el empate 1-1 con Fénix en el Capurro, en partido correspondiente la la undécima fecha del Torneo Clausura, y apuntó contra el periodista Sebastián Giovanelli por divulgar el hecho. "A mí no me van a ensuciar y al plantel menos. Al plantel menos porque no me la llevo. No tengo nada que ocultar. Si salió una mentira tan grande dentro del plantel, tarde o temprano se sabrá, esto es chiquito, todos nos conocemos", aseguró.

A su vez señaló que el plantel dejará de hablar con el programa 100% Deporte de Sport 890, donde trabaja Giovanelli, hasta "que no se retracte".

"Si sigue diciéndolo, es un mentiroso. Para nosotros es una falta de respeto, a nuestro plantel. De acá a que haya un problema de grupo dividido, no se la llevó a ninguno. Ni a Seba, ni a ninguno. Según él salió del plantel; si salió de acá el que le está informando no quiere estar en Nacional", disparó.

Leonardo Carreño

Polenta en el partido con Fénix

Giovanelli había informado el miércoles en su programa que había habido una pelea y lo reafirmó este jueves. "Hubo un diferendo por cambio de camisetas. El pacto era: si el resultado es negativo para nosotros, no cambiamos camiseta'. Y hubo uno o un par, que no lo sé porque no tengo el dato fidedigno, que quisieron cambiar camisetas con Fénix. Y una la iba a sacar del vestuario el equipier", contó.

"Y en ese momento Diego Polenta como capitán saltó, y saltó otro que quería cambiar y hubo un intercambio de golpes. Esa es la información que yo tengo", agregó expresando que la información la había chequeado con cuatro fuentes distintas.

Polenta aseguró en la conferencia que estaba "para afirmar que no hubo nada; sí tristeza y desilusión". "Pero no hemos llegado a ese extremo. Ensuciarme gratis a mí no, al plantel tampoco, al club menos".

Leonardo Carreño

La salida de los jugadores de Nacional del Capurro

"Futbolístico pueden decir lo que quieran, pero personal no la llevo. Si, fuimos un desastre, pero lo que rescato de este año es el grupo humano", agregó.

"Tener que bancarme ayer que mi hijo me preguntara con quién me había peleado no. Se metieron con lo más sagrado que tengo", dijo.

"No fue un año bueno, pero quedan partidos y hay que respetar la camiseta y hay que lograr la mayor cantidad de puntos posibles. No hay excusas ya, no sé que más decir", agregó.

Detrás del capitán se pararon en la conferencia varios integrantes del plantel de Nacional.