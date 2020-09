Expo Prado: 164 animales rematados a US$ 296.075

Durante la Expo Prado 2020 se remataron 164 animales a cambio de US$ 296.075, lo que establece un promedio de US$ 1.805,33.

El logro es relevante si se tiene en cuenta que este año, dadas las restricciones derivadas del protocolo acordado entre la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –institución organizadora de la muestra– y el Ministerio de Salud Pública (MSP) tendiente a evitar contagios por covid-19, hubo varios remates especiales, que eran clásicos en la Rural del Prado en años recientes, pero no se pudieron desarrollar.

Durante la Expo Prado 2019 –en una exposición “normal”–, se dispersaron 173 reproductores –bovinos, ovinos y equinos– por US$ 430.251, a un precio promedio de US$ 2.487.

Especie por especie

Con base en datos brindados por la ARU, en bovinos este año hubo una venta de 51,5 ejemplares por US$ 132.940, lo que da un promedio de US$ 2.581,35.

Destacó la colocación de 14 Aberdeen Angus por US$ 51.300 y esa raza logró el máximo por animal con US$ 8.200; la de 15 Hereford entre astados y mochos por US$ 37.700; y la de ocho Brangus por US$ 18.780.

En ovinos se dispersaron 65,5 reproductores por US$ 77.650, con un promedio de US$ 1.185,49.

En este caso sobresalió con luz la venta de 37,5 piezas Texel por US$ 35.380; y la de 13 Corriedale por US$ 24.620 –con el máximo en ovinos en esa raza al venderse un animal por US$ 5.000–.

En equinos se vendieron 31 –todos Cuarto de Milla– por US$ 77.040 y el promedio quedó en US$ 2.485,16 con un máximo de US$ 4.200.

En suinos hubo una venta de 17 animales por US$ 8.445 para un promedio de US$ 496,76.

A continuación, todos los datos: