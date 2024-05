La emoción de Cosse cuando Abdala citó a Tabaré Vázquez en el acto del PIT-CNT

La precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, fue este miércoles al acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores y se emocionó cuando el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, citó una frase de Tabaré Vázquez.

Abdala introdujo en su oratoria citas de José Batlle y Ordóñez, de Wilson Ferreira Aldunate y del primer presidente de la izquierda. La referencia a Vázquez cuando recordó la frase de trabajar "en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena".

Cosse, que estuvo acompañada por la senadora Silvia Nane y el también precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, se mostró emocionada en ese momento.

La cita de Tabaré Vázquez

Se trata de un extracto del discurso que dio Vázquez ante la Asamblea General cuando asumió como presidente el 1° de marzo de 2005:

Señoras y señores:

Siento que no puedo cerrar esta intervención —seguramente la única que haré ante ustedes y en este recinto— sin responder la pregunta de nuestro padre.

¡Por cierto que su nombre "suena todavía"! Y suena fuerte.

El nombre de José Artigas nos impulsa y convoca. Su ejemplo nos inspira y compromete.

Y en nombre de ese compromiso, al expresar ante ustedes mi fidelidad constitucional como presidente de la República, los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades, a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay donde la alimentación, la educación, la salud y el trabajo decente sean derechos de todos y todos los días; un Uruguay confiado en sí mismo; un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad.

Muchas gracias.

Fuente: Embajada de Uruguay en Argentina, según cita el libro Un pasado que se configura en futuro. Pensamiento y acción del presidente Tabaré Vázquez (Aguilar) de Mario Cayota.

La relación de Tabaré Vázquez y Carolina Cosse

La precandidata presidencial fue ministra de Industria en el segundo gobierno de Vázquez. También fue a quien visitó primero en su casa del Prado cuando ganó las elecciones municipales en 2020: "Le pedí si me podía recibir mañana porque le quiero pedir consejos. Sí señor. Y lo digo con orgullo: porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica del Uruguay", dijo Cosse en aquel entonces, como recuerda esta nota de El Observador.

Durante un llamado a sala en marzo de 2021, a la intendenta —actualmente en licencia sin goce de sueldo— se le cayeron las lágrimas al hacer un repaso de la gestión de Vázquez y la voz casi le falla cuando volvió a recordar al expresidente tras inaugurar la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM).

El día que Vázquez murió, en diciembre de 2020, Cosse mandó poner un lazo negro en la transmisión de TV Ciudad y cuando el cortejo fúnebre pasó por el palacio municipal, todo el gabinete de la jefa comunal salió al balcón para saludarlo.