Amar a Tabaré: Cosse y Orsi se disputan el legado de Vázquez

La figura de Tabaré Vázquez quedará ligada para siempre a los años triunfales de la izquierda uruguaya. Con el liderazgo del oncólogo criado en La Teja, el Frente Amplio llegó primero a la Intendencia de Montevideo –en donde permanece después de 35 años de administración- y luego al gobierno nacional que Vázquez encabezó en dos oportunidades.

Por eso no es extraño que, ahora desde el llano, los principales contendientes en la elección interna frenteamplista, los intendentes Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones), reivindiquen a Vázquez con indisimulado cariño pero también sabiendo que está vivo en la memoria de los militantes de la izquierda que el último domingo de junio elegirán a su candidato.

Lo que resulta claro es que en esto de sacar chapa de tabarecista, Cosse lleva innegable ventaja. La intendenta ocupó el Ministerio de Industria en el segundo gobierno de Vázquez y fue a quien primero visitó en su casa del Prado cuando ganó la Intendencia de Montevideo en 2020. “Le pedí si me podía recibir mañana porque le quiero pedir consejos. Sí señor. Y lo digo con orgullo: porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica del Uruguay”, dijo Cosse en aquel entonces.

Durante un llamado a sala en marzo de 2021, a la intendenta se le cayeron las lágrimas al hacer un repaso de la gestión de Vázquez y la voz casi le falla cuando volvió a recordar al expresidente tras inaugurar la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM).

Cosse fue duramente criticada por la oposición cuando contrató en la IMM a los excustodios del mandatario. “Ellos cuidaron a Tabaré durante toda su vida. Bueno, ahora yo le voy a cumplir a Tabaré”, se defendió la intendenta.

El día que Vázquez falleció, Cosse mandó poner un lazo negro en la transmisión de TV Ciudad y cuando el cortejo fúnebre pasó por el palacio municipal, todo el gabinete de la jefa comunal salió al balcón para saludarlo.

Además, varios de los grupos que ahora apoyan la precandidatura de Cosse son de inspiración Vazquista como el Sumemos que orienta Humberto Castro, un hombre que fue muy cercano al presidente. Una foto de Vázquez con la mano derecha sobre su pecho ilustra la página web del grupo bajo el título “Nuestros referentes”.

Asimismo, el sector De Frente del exsecretario político del FA Gonzalo Reboledo se define como “profundamente tabarecista”. Álvaro, uno de los hijos de Vázquez, también acompaña a Cosse.

No es extraño que, ahora desde el llano, los principales contendientes en la elección interna frenteamplista, los intendentes Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones), reivindiquen a Vázquez con indisimulado cariño pero también sabiendo que está vivo en la memoria de los militantes de la izquierda que el último domingo de junio elegirán a su candidato.

Ante tamaña exposición de vazquismo, desde la precandidatura de Orsi señalan que también para el renunciante intendente canario, el dos veces presidente es uno de sus principales referentes.

El domingo durante el lanzamiento oficial de su precandidatura, Orsi parafraseó y recordó a Vázquez desde la tribuna que montó en la plaza Lafone, ubicada en el barrio natal del exmandatario.

“Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Seguimos acá. No nos rendimos. No nos rendimos. Estamos acá y hoy más que nunca tengo muy claro lo que significa este espacio para la historia de todos los uruguayos, para la historia de Montevideo, particularmente, para la historia de nuestro Frente Amplio. La vida me dio la suerte de poder estar acá en aquel febrero del año 90, acá en Lafone cuando el compañero Tabaré Vázquez se instalaba en el gobierno de Montevideo con aquellas utopías y nos hablaba del boleto, y de cómo se podía hacer mejor y que se hizo realidad gracias a nuestro Frente Amplio. Tengo muy claro lo que significa este lugar, por eso de nuevo, gracias Tabaré, gracias. Sé que desde algún lugar nos estarás viendo y te darás cuenta que tenías mucha razón y que el abrazo nuestro es mucho más grande”, exclamó un emocionado Orsi. Una fuente cercana a Orsi dijo que el discurso del exintendente representó “la reivindicación de un símbolo” del FA.

No obstante, Orsi también supo ser duro con el oncólogo. Cuando el Frente Amplio perdió las elecciones de 2019, Orsi dijo al semanario Búsqueda que uno de los motivos de la derrota fue la conducción que le había dado Vázquez a su segundo gobierno. “Un gobierno que hubiese actuado distinto evidentemente no hubiese generado que mucha gente se fuera y votado a otro partido. Nosotros mismos dimos señales de que estábamos ante problemas económicos, dimos señales que fueron inoportunas. Me acuerdo que en el año 2015 desde el gobierno nosotros mismos dijimos que la situación estaba complicada. Si a eso le agregás que no generaste ninguna novedad en el equipo de gobierno, aparece aquello del desgaste natural que todas las administraciones tienen. Incluso, fue un gabinete sin el soporte de la representación sectorial que el Frente históricamente solía tener”, dijo Orsi en aquel entonces.

Aquellos eran días en los que la derrota de la izquierda había calado duro y Orsi fue de los pocos dirigentes que, públicamente, realizó un intento de autocrítica sobre las razones del fin de tres lustros de gobierno frenteamplista.

Pero estos son tiempos electorales. Y el legado que Vázquez dejó en la memoria y el corazón de los frenteamplistas es demasiado valioso como para olvidarlo a la hora de intentar enamorar a aquellos que elegirán al próximo candidato de la izquierda.