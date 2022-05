Exportación a Turquía de vaquillonas Angus preñadas y toros PI

Con un avance del 80% en la gestión de compra de los animales, está en marcha una operativa de exportación de vaquillonas preñadas y toros de pedigrí con destino a Turquía.

“Lo habitual ha sido enviar a ese mercado terneros machos, de distintas razas, por lo tanto lo innovador de este negocio es que irán animales de esas otros categorías de hembras y machos”, explicó Juan Ormando, director del escritorio Ormando & Cía Agronegocios, que tiene sede en Florida.

Esto, señaló, considera una suerte de cambio de formato, porque no hay una apuesta tanto al volumen de lo que se embarcará, sí a la calidad genética.

La comercialización, en la que Ormando & Cía coordina con la firma Granbal SA, tiene como cliente al gobierno de Turquía y el uso de los animales será con base en la reproducción.

Los ganados se compraron en cabañas y establecimientos de distintas zonas del país.

Todo lo que se enviará es de la raza Aberdeen Angus.

Los toros, 100% de pedigrí, fueron adquiridos a 10 a 12 cabañas de distintas zonas del país, con procedencias desde San José, Flores, Rocha, Durazno y diferentes zonas de Florida, por mencionar algunos casos.

Las vaquillonas también se compraron en diferentes cabañas y establecimientos, de todo el territorio nacional, “desde Maldonado hasta Artigas”, dijo.

Los toros tienen desde 10 a 23 meses de edad y pesos de 350 a 500 kilos.

Por esos ejemplares se pagó en promedio de US$ 1.600 a US$ 1.700.

Las vaquillonas se irán todas en el eje de los 400 a 450 kilos.

Para las hembras los precios que se manejaron oscilaron mayoritariamente de US$ 900 a US$ 1.000, aunque algunas estuvieron algo por encima y otras algo por debajo de eso.

A continuación, la lista de cabañas en las que se adquirieron los toros.

La cuarentena se realiza en un campo próximo a la ruta 5.

Actualmente el manejo está en el tramo final de la etapa de compra de los animales, queda un 20% aproximadamente.

Se está desarrollando ya para los animales adquiridos el período de cuarentena –en un predio sobre la ruta 5, a la altura del km 152– y está previsto que el barco parta desde Montevideo dentro de unos 45 días, para arribar a Turquía de 18 a 21 días tras la salida desde el puerto.

Ormando explicó que hacia Turquía ya había realizado algunas operaciones de exportaciones de terneros enteros, no obstante se puso énfasis en negocios con mayor valor agregado, de lo cual este hacia ese mismo destino pero con vientres preñados y toros es un ejemplo.

Señaló que antes se realizó un embarque de vientres de la raza Holando hacia Emiratos Árabes Unidos, en 2020, coincidiendo con el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid.

También se concretó un envío de vientres de las razas Holando y Hereford con destino a China.

“El destaque de todo esto es no quedarnos en embarcar con destino a Chino, abrir otros destinos y añadir el mayor valor posible a lo que se exporta”, comentó, variando las razas que se utilizan para los negocios.

Juan Ormando, director de Ormando & Cía.

Baja de precio del ganado

Consultado sobre el momento de la ganadería en el país, Ormando analizó: “Estamos en un momento inmejorable, pero, en un tema que es muy personal, creo que para que todo funcione de una mejor manera, de una forma estable, en los próximos días los precios de los ganados deben tender a la baja”.

“El precio del ganado gordo va a tender a bajar, y así el resto de las categorías, no es normal que estemos arriba de Estados Unidos con US$ 5,50 por kilo contra los US$ 4,80 de ellos”, agregó.

También expresó que “igual el precio no se va a venir al suelo, no se va a desplomar y aunque baje algo va a quedar en un nivel bueno, en valores estables, yo creo que la estabilidad no puede venir por el lado de un súper precio”.

Todo el ganado es de la raza Aberdeen Angus.