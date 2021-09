Exportación de energía abre la puerta a estudio de rebaja en tarifas de UTE, según director de Cabildo Abierto

La crisis hídrica que afecta a Brasil –la peor en 90 años–, golpeó de lleno en la generación de sus represas. Esa situación negativa para el vecino país ha favorecido a Uruguay, que desde junio incrementó significativamente los volúmenes de energía exportados a ese destino. Las ventas que ya son récord se han visto reflejadas en más ingresos para la caja de UTE.

La empresa pública había proyectado cerrar el 2021 con una facturación total de unos US$ 1.700 millones. Pero a falta de cuatro meses para terminar el año, esos ingresos se prevé que serán cercanos a los US$ 2.000 millones. ¿Cuál es la razón? Inicialmente se había estimado que las exportaciones a la región no superarían los US$ 60 millones, pero hoy ya se puede “asegurar” que estarán en los US$ 300 millones, explicó a El Observador el representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz.

En un año de mayor facturación e incremento de ganancias vale preguntarse si eso se reflejará en un abaratamiento de las tarifas que pagan los hogares y las empresas uruguayas por su consumo eléctrico. A esta interrogante Pées Boz responde con otra pregunta: “¿Por qué no? Tenemos cuatro meses para procesarlo. Va a depender de la decisión política del gobierno central y del destino que se le dé a esas utilidades”, dijo.

Según el jerarca, con los números de UTE “se podría tener una reducción real” de las tarifas en 2022. Es decir, se podría pensar en una corrección por debajo de la inflación proyectada (5,8%) o incluso en un congelamiento.

“Algo de eso creo que se va a tratar de lograr porque hay que trasladar al usuario lo malo y lo bueno. (…) Parece de justicia que si vos lográs vender US$ 300 millones al exterior (es lo proyectado), hay que preguntarse quién pagó todo ese costo que hoy permite vender y desquitar algo. Es doña María, don José y los empresarios. ¿Entonces? ¿A quién le vas a dar el resultado?”, afirmó el representante de Cabildo Abierto.

“Cuando uno se enfrenta a un año así dice: ‘¿por qué no?’. También hay que tomar en cuenta otra cosa. Según estos números los aportes al Estado por distintas vías van a ser de más de US$ 350 millones en un año”, señaló. La cifra incluye lo recaudado por IVA, más unos US$ 61,5 millones que se volcarán a rentas generales, según lo acordado con el equipo económico. Estos aportes podrían ser superiores en la medida que por la mejora de los resultados el gobierno decidiera solicitar un aumento de las transferencias a la caja del Estado.

Para lo que queda del año es probable que el flujo comercial de energía a Brasil se mantenga a buen ritmo. Esto está basado en que meses como setiembre y octubre suelen ser comúnmente los meses de zafra para la exportación a este mercado, hoy ampliamente el principal comprador.

El impacto en la economía

Desde el punto de vista de la balanza comercial del país, es muy probable que los US$ 300 millones de exportaciones se vean “compensados” y “abatidos” por la necesidad de importación de petróleo por una cifra similar, según Pées Boz. Ese insumo se requiere para la generación de fuente térmica, tanto para atender el mercado doméstico como para buena parte de las exportaciones.

De hecho, las ventas se han concretado a una cotización que está fundamentada en su producción por la vía de fuentes tradicionales, y que no responden, según el representante de Cabildo Abierto a “los sobredimensionados” recursos eólicos, fotovoltaicos o biomasa, sino condicionando el uso de gasoil y fueloil. Esta última es la razón que sustenta el acuerdo de precios con Brasil, con valores de comercialización que han variado entre US$ 200 y US$ 300 MWh en el año.

Pero, por ejemplo, en tiempos normales, si Uruguay tiene excedentes de generación eólica, Argentina no acepta pagar más de US$ 28 MWh, cuando en promedio esa energía es producida a más de US$ 70 MWh.

“Un seguro muy caro”

Pées Boz es crítico con el modelo de negocios elegido para llevar adelante el cambio de la matriz energética que se concretó entre 2010 y 2019. Ese modelo está basado en contratos PPA (por sigla en inglés de Power Purchase Agreement), a 20 años de extensión.

El jerarca lo define como un “seguro muy caro”, que se refleja en los costos que luego son trasladados a las tarifas que pagan los usuarios. Es que para cubrir eventuales faltantes en el mercado doméstico y oportunidades excepcionales (de exportación) como las que tienen lugar este año, UTE paga anualmente

US$ 500 millones por energía, que normalmente y salvo excepciones no utiliza en su totalidad.

“Es un seguro muy caro con consecuencias que se constituyen en un gran desafío para los que asumimos hace un año con el propósito de abatir el costo de la energía y consecuentemente el costo país, impulsando un mayor bienestar y la imprescindible ganancia de competitividad”, dijo.

Al 31 de agosto las exportaciones de energía se incrementaron en US$ 215 millones en la comparación interanual. Por su parte el incremento de gastos por combustibles para su generación, en idéntico período, ascendió a US$ 200 millones, lo que reporta un diferencial favorable de US$ 15 millones.

Según Pées Boz, esas potenciales ganancias excepcionales hay que confrontarlas con la monetización de los excedentes de energía que UTE acumuló en los últimos 7 años: un costo de US$ 375 millones. Es decir la energía que UTE pagó y no utilizó, así como energía que fue exportada a precios inferiores a los precios que el ente pago a los proveedores privados de energías renovables.