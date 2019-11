FA en Colonia buscó juicio político a Moreira por sexta vez pero blancos no dieron quórum

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en Colonia llamó este viernes a una sesión extraordinaria para promover un juicio político contra el intendente de ese departamento, Carlos Moreira, y acusarlo ante la Cámara de Senadores. Esta fue la sexta sesión extraordinaria convocada por los frenteamplistas, que volvió a naufragar por la falta de quórum de los representantes del Partido Nacional (PN).

El FA volverá a convocar a una sesión extraordinaria para este lunes.

En el caso de este viernes, la bancada opositora en la junta de Colonia redactó un proyecto de resolución ante el "manejo desviado de la función pública". El escándalo se desató el viernes 18 de octubre, cuando se viralizaron dos audios en los que Moreira ofreció a una edila blanca, María José García, tener relaciones sexuales a cambio de renovar una pasantía en la intendencia.

Por ese episodio el intendente de Colonia fue desvinculado de Alianza Nacional, sector que lidera el senador Jorge Larrañaga. Además, cuando el Partido Nacional se disponía a censurarlo en base a la recomendación del Comité de Ética, Moreira anunció su renuncia al partido, así como a la candidatura por el segundo lugar en el Senado de la lista 2004.

La fiscal de Colonia, Eliana Travers, investiga el caso y busca determinar si surge algún delito del contenido de los audios. Travers ya citó a Moreira como indagado, así como a la edila y a otras personas involucradas.

La resolución que pretendía aprobar el FA y a la que accedió El Observador argumenta que el contenido de los audios "daña los conceptos básicos de la ética pública y el sano ejercicio de actos de gobierno", con derivaciones en la Justicia, así como a la interna de la agrupación política a la que pertenecía el intendente.

Para los ediles, que Moreira haya manifestado públicamente que no piensa renunciar a su cargo es "un motivo de alarma pública y rechazo".

Además, la bancada del FA hace referencia a uno de los argumentos del intendente, que asegura, entre otras cosas, que la pasantía no se renovó. "Este elemento no obra como atenuante de su proceder dado que quedó palmariamente demostrado que de sus dichos el señor intendente otorgó pasantías de forma desviada e irregular y que estaba dispuesto a hacer una excepción una vez más y más allá del planteo extorsivo que sí se configura en este caso", argumentaron los curules.

En uno de los audios que se viralizaron se escucha a la mujer –con la voz distorsionada– pedir la renovación de una pasantía a lo que Moreira responde: "Lo que pasa que ya cerré totalmente... Escuchame, renovaciones... Quince mil. No firmo más. No puedo, no puedo. Porque nos van a prender fuego, viste. Es un relajo".

Los ediles consideran que el "proceder" del intendente "deja de manifiesto el uso de artilugios desviados, de razones y fundamentos espúreos para el ejercicio de una función pública desde una posición de poder público del cargo que ocupa y ameritan el juicio político", además de la "separación del cargo".

"Circos políticos"

El intendente Moreira participó este viernes en una actividad del Ministerio de Turismo, en Montevideo. Consultado por la prensa, el jefe departamental se refirió a la votación de su lista, la 904, que en Colonia fue la más votada del Partido Nacional.

"El apoyo frente a esas dificultades que estamos enfrentando fue categórico. La lista más votada del Partido Nacional (en Colonia) fue la 904 que es mi lista y sentimos ese apoyo popular que realmente nos ha reconfortado totalmente y confiamos en continuar", señaló.

"Me parece que ese apoyo popular desmiente muchas de las cosas que se han dicho", justificó.

Consultado sobre la ausencia de los ediles blancos en la junta, el intendente de Colonia respondió que se está "explotando" el caso con un "carácter absolutamente demagógico". "Está en manos de la Justicia, creo que la Justicia se tiene que expedir, viene trabajando activamente la fiscalía de Colonia. Lo que no queremos es hacer circos políticos. Lo que queremos es que prime la verdad. Y la verdad vamos a verla en la Justicia", dijo.

El intendente también sostuvo que no tiene "ningún problema" en someterse a "todos los juicios políticos que correspondan", pero que lo que no quiere es que "se aproveche el momento para hacer un circo político".