FA ingresa a la recta final con indicadores más auspiciosos y aguarda a ver el peso de Manini

Luis Lacalle Pou tiene una idea clara de lo que tiene que hacer el 27 de octubre a la noche. Sea cual sea el porcentaje que obtenga su partido, el candidato nacionalista se abocará a mostrar cuanto antes una coalición fuerte y sólida. Sabe que no le bastará sumar a los más cercanos y por eso insiste en que no quiere dejar a nadie de la oposición afuera.

En el Frente Amplio, en cambio, todo depende de los números que anuncien las urnas. En el oficialismo saben que si el porcentaje obtenido el domingo queda por debajo del 41%, la carrera hacia noviembre se hará demasiado cuesta arriba, más allá de las dificultades que deba sortear su rival. Una votación igual o mayor a 42% los dejará en competencia. Más aún si Cabildo Abierto obtiene un peso importante en la coalición opositora. Desde la izquierda ya empezaron a remarcar que blancos y colorados deberán pactar con el excomandante en jefe, a quien tildan de ultraderechista y conservador.

Más allá de eso, en uno y otro bando ven cómo los indicadores se mueven día a día y coinciden en que la última semana será de alta incertidumbre. Precisamente, en el equipo de Martínez manejan números que muestran un "crecimiento" en los últimos días y los ubican en un lugar "mucho más optimista" de cara al domingo electoral. Según contaron a El Observador fuentes políticas, los indicadores exhiben una competencia "cabeza a cabeza" y al FA con el impulso del sprint final. En el oficialismo consideran que tanto la entrevista de Martínez en Santo y Seña –el miércoles pasado– como el debate con Lacalle –ya más lejano en el tiempo– surtieron efecto en la militancia y que eso tuvo un efecto multiplicador.

El candidato frentista continuará con su gira por el interior, que lo llevará el fin de semana por todo el litoral. A eso se suman los actos finales de cada agrupación, como el que realizará el MPP este sábado en plaza 1° de mayo. Martínez ya grabó un mensaje especial para esa ocasión, y la semana que viene volverá a reunirse mano a mano con el presidente Tabaré Vázquez. Ambos se vieron las caras en setiembre, en un encuentro que mantuvieron en reserva, y que fue el primero desde que se conoció la enfermedad del mandatario.

"El mamado estaba complicado"

La vicepresidenta Lucía Topolansky recorrió este miércoles el Cerro junto a la fórmula Martínez-Villar y contó a la prensa sus impresiones acerca de la campaña. Así como en 2014 –luego de que las encuestas empezaran a reflejar un repunte del FA– dijo que "el susto" había "despertado al mamado", Topolansky planteó que esta vez "el mamado estaba un poco complicado".

"Es probable que haya un cambio de cultura. Porque esta campaña está siendo mucho más corta para todos los partidos, porque esto venía quieto, y se alborotó más o menos hace dos meses. Antes estaba todo cansino”, expresó. Según la vicepresidenta, esta “es la primera campaña en la que todos los liderazgos son nuevos, para todos los partidos” y “hay que ver si se afirman y se consolidan". Además, dijo que "por primera vez las redes cumplen un papel y hay que ver cómo resultan”, agregó.

Además dijo que el Frente Amplio apunta a "ganar en primera vuelta y con mayoría". "Siempre apostamos a más. Si empezás por tirarte al suelo, entonces perdés", afirmó.

Parado sobre un muro en la calle Rusia, en el barrio Casabó, y ante la atenta mirada de Topolansky, Martínez volvió a criticar a la oposición por "pintar todo de negro". "¡No se les cae ni a garrotazos una propuesta!", exclamó el candidato.

Consultado sobre el rol de Manini en un próximo gobierno, y eventuales negociaciones con Cabildo Abierto, respondió: "No me gusta demonizar a nadie, pero hay algunos que no sé, hasta parecería que Manini Ríos pudiera ser su primer ministro". Martínez dijo que con el excomandante en jefe tiene "una visión diferente de la vida y del mundo". "Siempre en el respeto, pero no tenemos nada que ver con eso", concluyó.