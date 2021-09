FA interpelará al ministro Heber por fuga de preso del exComcar

El Frente Amplio interpelará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga del exComcar del preso Hugo Pereira Medina. La diputada Lucía Etcheverry será la encargada de encabezar el llamado a sala del jerarca.

La interpelación surgió luego que fracasara una moción de la oposición de convocar al ministro en régimen de comisión general a la Cámara de Diputados. Esta acción no se concretó ya que el Frente Amplio no contó con los votos necesarios para su aprobación. La fecha para la interpelación todavía no fue fijada.

Uno de los motivos que mencionó la oposición fue las contradicciones en las que incurrieron jerarcas de gobierno al referirse a la fuga de Pereira.

El recuerdo de Morabito

A las 11 de la noche del 23 de junio de 2019 Rocco Morabito, junto a otros tres reclusos, lograba fugarse de Cárcel Central, en donde cumplía arresto administrativo a la espera de su extradición. El mafioso italiano logró salir del país y recién pudo ser ubicado en mayo de 2021, casi dos años después de un escape que cobró la máxima trascendencia política.

Luego de varias vicisitudes el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció en el Parlamento el 10 de julio de aquel año y así dar las explicaciones correspondientes. “Es una vergüenza que en 17 días el ministro no sepa lo que sucedió”, comentaba el senador nacionalista Javier García, actual titular de Defensa Nacional.

Lo hizo ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, ya que la entonces oposición entendió inútil interpelarlo o llamarlo a comisión general. "Acá siempre termina igual, nadie se hace responsable y la bancada de gobierno respalda siempre al ministro", explicaba García.

El hecho fue recordado este miércoles a El Observador por varios diputados nacionalistas, ante otra circunstancia con la que plantearon simetrías: la reciente fuga del exComcar del preso Pereira Medina, sobre lo que las actuales autoridades ministeriales siguen sin respuestas, en medio de versiones contradictorias de la propia cartera.

Nueva interpelación a Heber

Ahora fue el Frente Amplio el que pretendía convocar al ministro Luis Alberto Heber en régimen de comisión general a la Cámara Baja, lo que generaría un debate público y sin consecuencias políticas en el que todos los legisladores presentes podrían participar. El planteo había sido adelantado por el diputado Daniel Caggiani (MPP).

"Estamos muy preocupados por la serie de contradicciones que se dieron a partir de la fuga", dijo Caggiani, que describió a Pereira como un "fugado contumaz" cuya huida se conoció, destacó, diez días después de producida.

El legislador frenteamplista apuntó a las distintas versiones que aportó el ministro Heber sobre el tema. La preocupación, dijo, gira en torno a "qué le están haciendo decir algunas autoridades policiales".

La intención era conocer "de primera mano" una serie de puntos: qué está sucediendo con la investigación, qué fue lo que ocurrió concretamente con la fuga y sus motivo y cómo logró la Policía recapturarlo.

"Uno tiene la percepción de que el ministro dice todos los días una cosa diferente", lamentó Caggiani. "Uno no sabe si le están haciendo decir una cosa para dejarlo en evidencia o si por detrás hay alguna otra situación", agregó.

La moción del Frente Amplio incluía otros puntos de consulta a Heber: la situación general del sistema carcelario y las denuncias que presentaron los defensores de oficio ante la Suprema Corte de Justicia sobre presunto abuso policial a detenidos en procedimientos.

Este miércoles, un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa e Interior subrayó que ambas secretarías de Estado realizan "investigaciones internas" para poner a disposición de Fiscalía todos los elementos necesarios para esclarecer este hecho.

Lo cierto es que, a instancias del Partido Nacional, la coalición de gobierno rechazó la convocatoria planteada por el Frente Amplio, que fijaba la comparecencia de Heber para el 16 de setiembre, y ofreció a cambio que el ministro fuera la próxima semana al mismo ámbito en el que, hace más de dos años, compareció Bonomi por la fuga de Morabito: la Comisión Especial sobre Seguridad y Convivencia del Senado.

Una alternativa que no convenció a la oposición. "Las explicaciones que se tienen que dar a la ciudadanía son demasiado importantes", apuntó Caggiani.

En filas nacionalistas el diputado Juan Martín Rodríguez aclaró el voto contrario de su bancada. "El ministro asumió el compromiso de ir el jueves 9 a la Comisión de Seguridad y Convivencia", anunció. "Por la naturaleza del tema, es típico para ser tratado allí". El legislador sostuvo que "nada impide" que los 99 diputados, si así lo entiendan, asistan ese día a ese ámbito. .

Las ventajas para Heber de esa opción radican en que, eventualmente, el ministro podría pedir reserva sobre lo que allí exponga y eliminar lo que estime conveniente de la versión taquigráfica.

En el Partido Colorado, Felipe Schipani ratificó su voto negativo en cuanto que a existen "instancias previas" y que "la importancia del tema no amerita un régimen de comisión general".

"Esta fuga no reviste entidad" sostuvo, para admitir sí que lo pudo haber habido fueron "versiones contradictorias". Schipani se refirió a "situaciones análogas" sucedidas en el pasado pero "mucho más graves" en referencia Morabito. "Un narcotraficante de escala internacional, que se escapó caminando", recordó. "Acá lo que se quiere armar es una tormenta en un vaso de agua".

Finalmente, el Frente Amplio tenía solo 40 legisladores presentes en sala. La moción planteada necesitaba tener 50 votos. Pero la oposición no se rindió y, acto seguido, elevó un nueva moción para interpelar a Heber. Para eso contaba con las 33 voluntades requeridas. La encargada de encabezar el llamado a sala será la diputada Etcheverry.

"El objetivo es buscar un circo político" lamentó el nacionalista Federico Casaretto, que se preguntó si se convocará al ministro "cada vez que se escape un preso".