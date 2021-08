Fuga del Comcar: las dos versiones de Heber, la de la pareja del narco y la cautela de Defensa

La fuga de Hugo Pereira Medina de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar) ocurrida en la noche del 14 de agosto sigue acumulando versiones. La del Ministerio del Interior indica que el recluso reconoció que se había escapado por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8 con ropa de civil y una mochila con prendas usadas para cambiarse. La esposa de Pereira, Yoana Olivera, dijo este domingo en Santo y Seña que su marido escapó disfrazado de operador penitenciario por la puerta del establecimiento -como había dicho el ministro del Interior Luis Heber anteriormente- y no a través del alambrado.

Si bien Heber señaló que su nueva versión se desprende de lo expresado por el recluso una vez recapturado en un bar de 18 de julio y Gaboto, el abogado de Pereira, Aníbal Martínez Chaer, descree que eso haya sido así. "Fuera del muro, hay un perímetro custodiado por la guardia militar que está autorizado a disparar. ¿Y nadie vio nada? Es mucho más creíble de que se vistió como un operario y se fue", señaló en diálogo con El Observador.

El miércoles 25 de agosto -un día antes de que Pereira fuera atrapado- Heber había anunciado que se abrirían sumarios en Santiago Vázquez porque "no puede salir un narcotraficante a pie de la cárcel”. Insistió en que "se disfrazó" y "salió caminando".

“Están en plena investigación. Ahora lo tiene la fiscal en sus manos. Nosotros estamos dando toda la información. Es preocupante y va a haber sumarios adentro porque no puede salir un narcotraficante a pie de la cárcel”, dijo Heber ese día en una conferencia de prensa. “Se disfrazó y salió caminando pero naturalmente hay sospechas que pudo haber habido ayuda”, agregó.

El viernes 27, basándose en declaraciones de Pereira a la Policía, dijo que se fue por detrás del alambrado perimetral e incluso publicó fotos de ropa presuntamente utilizada por Pereira, dejando constancia de que no salió disfrazado de policía. Su esposa cuestionó esta versión y aseguró que cuando se vio con su marido, él tenía las botas de operador penitenciario y una de ellas estaba cortada.

Todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado.



Ante la nueva versión que dio el ministro Heber de los hechos, el Ejército Nacional hizo una investigación más profunda sobre lo sucedido, ya que habían hecho una de rutina apenas se supo de la fuga pero en la que los guardias militares no tenían trascendencia, Declararon todos los militares presentes esa noche, informó VTV Noticias y confirmó El Observador, y los resultados ya están en poder del comandante en Jefe, Gerardo Fregossi, quien las derivará al Ministerio de Defensa entre la tarde noche del lunes y la mañana del martes.

Consultado este lunes, el ministro de Defensa, Javier García, puso en duda la nueva versión del Ministerio del Interior. No hay "ningún elemento concluyente" de que la versión del delincuente, a la que se acoge el Interior, sea así, dijo el ministro.

La investigación judicial se encuentra en etapa preliminar. Como Pereira ya está recluido por otra causa, no es de carácter urgente. Según dijeron a El Observador fuentes de la investigación se están realizando las indagaciones previas para tomarle declaración, pero antes se debe pedir autorización al juez de la causa que el condenado tiene por narcotráfico y luego puede ir a declarar a Fiscalía.

El día de la captura: "Aníbal, me están llevando"

Pereira fue detenido en el bar Las Palmas, en la intersección de 18 de julio y Gaboto, donde comió, cargó el celular y dejó $1.900 de propina, informó El País.

Su abogado dijo a El Observador que cuando Pereira estaba sentado en el bar, hablaba por teléfono con él. El letrado estaba llegando a la ciudad de Las Piedras y quedaron en seguir conversando cuando se detuviera el auto.

"A los 15 minutos me volvió a llamar y lo estaban deteniendo. Lo habían identificado por las cámaras. Él estaba sentado en el bar Las Palmas y yo la hice corta para que no nos triangularan la llamada. En eso me llama a los 15 minutos, siento una voz masculina que le pide los documentos y me dice 'Aníbal, me están llevando'", relató.

Un viejo conocido

¿Quién es Hugo Pereira? "Es un distribuidor de drogas, principalmente de pasta base. Acá tenía mucha fama en Colonia, de delincuente importante, pero no es el concepto que yo tengo de delincuente importante", respondió Jhonny Diego, jefe de Policía de Colonia a El Observador.

El delincuente había sido detenido en el marco de la Operación Guaraní, que terminó con 23 condenas en noviembre del año pasado. Los líderes de esa banda eran los hermanos Pereira, Hugo y Fernando.

"Yo he visto delincuentes importantes: viven en mansiones, con lujosos autos y mucho dinero a su disposición. Nada que ver con Pereira", valoró Diego. Tampoco cree que la fuga se deba a "ninguna inteligencia superior". "Si se viera como vivía él y cómo lo agarramos nosotros se daría cuenta que no tiene ninguna inteligencia superior", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que en sus 12 días de libertad Pereira haya podido retornar al departamento, Diego echó por tierra la posibilidad rápidamente. "La gente acá sueña con los (hermanos) Pereira y los veían por todos lados, pero nosotros extremamos la vigilancia", dijo. Pese a eso, y a una serie de inspecciones oculares que llevaron adelante, no lo detectaron en el departamento.