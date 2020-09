FA propuso bajar sueldo de intendente de San José pero blancos lo rechazaron

La Junta Departamental de San José aprobó este lunes –con los votos del Partido Nacional– ajustar el sueldo del intendente, pese a que el Frente Amplio había propuesto una rebaja de $74 mil sobre el sueldo nominal.

De esta manera, el sueldo nominal del intendente pasará de casi $299 mil –votado en mayo de 2015– a $340 mil, según el ajuste por el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Pero además, a ese ajuste votado por los ediles se le deben sumar otros $108 mil por concepto de gastos de representación. El total asciende a unos $448 mil.

El cambio en la remuneración entrará en vigencia el próximo 26 de noviembre, cuando está previsto que asuman las nuevas autoridades.

Los ediles del Frente Amplio propusieron la reducción alternativa luego de que se tratara la Rendición de Cuentas 2019 en la Junta Departamental de San José. Los datos presentados por la intendencia muestran un déficit de $800 millones, es decir, unos US$ 18,6 millones.

En la sesión de este lunes el edil del Frente Amplio, Javier Gutiérrez, señaló que la oposición planteó la posibilidad de "generar una señal desde el punto de vista político, desde que el Ejecutivo departamental tomara una medida de reducción de salarios en función de la situación de la intendencia y en general del país".

Actualmente, el intendente de San José es Pedro Bidegain, quien asumió en lugar de José Luis Falero, actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

"Entendemos que desde el gobierno departamental se tienen que dar señales claras de que si hay que ajustarse se tiene que ajustar todo el mundo. A los trabajadores les estamos pidiendo que por un largo tiempo no tengan aumentos y ajusten su economía familiar", afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el edil nacionalista Diego Mariño argumentó en la sesión que si bien compartía la "línea de austeridad" promovida por el Frente Amplio, lo que estaba en discusión no era un aumento sino mantener lo acordado el 8 de mayo de 2015, cuando se establecieron las condiciones de fijación de sueldo del intendente.

"Acá se están manteniendo lo que se votó el 8 de mayo de 2015 por todos los partidos dos días antes del 10 de mayo. Se votó esta remuneración que se ajustó por las condiciones de 2015", dijo.

Mientras que los candidatos a intendente del Frente Amplio –María Noel Battaglino y Pablo Urreta– se comprometieron a donar la diferencia entre lo votado y lo propuesto por el Frente Amplio. "Definimos de forma voluntaria, porque no nos queda otra herramienta, que la diferencia de sueldo va a ser designada a un fondo que usaremos para distintas propuestas de interés social", afirmó este martes en una rueda de prensa.

La candidata nacionalista Ana Bentaberri –favorita para tener el gobierno departamental– dijo que no haría consideraciones personales sobre el tema. "No es un tema de campaña política. Al que le toque llegar lo que le corresponde es cobrar el sueldo. En este momento como candidata a la intendencia no me corresponde hacer consideraciones al respecto", dijo en rueda de prensa.