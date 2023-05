Fabián Noguera: el mejor legado de Ricardo Zielinski en Nacional

El argentino Fabián Noguera llegó en silencio a Nacional. A los que se acordaban de su paso por Estudiantes no les había caído nada bien aquella frase donde expresó sobre los tricolores: "No pudieron hacer un gol en 180 minutos y quieren un penal" tras un duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. A los que lo vieron jugar en la pretemporada no les generó demasiada ilusión, más allá de que fue el más parejo en los desparejos partidos de verano que hizo el tricolor.

A Noguera, de 30 años, lo trajo Ricardo Zielinski que lo había dirigido justamente en Estudiantes donde conformó una monolítica zaga con el uruguayo Agustín Rogel, destacándose también ambos por su capacidad ofensiva. La era Zielinski duró en Nacional un suspiro. Fue cesado tras empatar 0-0 en la séptima fecha contra Deportivo Maldonado quedando a cinco puntos de Peñarol. Sin embargo, Noguera se terminó transformando en un bastión defensivo del equipo y en un arma letal en ataque ya que en los últimos cinco partidos marcó tres goles. El primero llegó ante Fénix por la 11ª fecha del Apertura. Los otros dos le reportaron a Nacional cuatro puntos de oro por la Libertadores. Primero para ganarle agónicamente a Independiente Medellín y ahora el de este miércoles ante Inter. Silvio Avila / AFP En acción ante Inter Contra Fénix fue el único partido donde no completó los 90'. A media hora del final, Álvaro Gutiérrez lo sacó poniendo en su lugar a Diego Polenta. En los 13 partidos del Apertura y los tres de la Copa Libertadores fue en todos titular. El domingo se perderá su primer encuentro (hora 18.00, Defensor Sporting en el Franzini) ya que llegó ante La Luz a su quinta amarilla. Los goles importantes son un plus al sólido y regular rendimiento que exhibe en defensa este zaguero surgido en Banfield que pasó por Santos en Brasil, Ponferradina y Gimnástic Tarragona, en el ascenso de España. Zielinski no aportó nada futbolísticamente en Nacional. Pero fue clave para convencer a Noguera de llegar a Nacional donde ahora es una de sus figuras determinantes. En las dos áreas.