Álvaro Gutiérrez tras empatarle a Inter: "Les competimos de igual a igual en su casa"

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez se mostró muy satisfecho por el empate 2-2 que su equipo sacó este miércoles en su visita a Inter de Porto Alegre por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

"Más o menos se dio lo que pensábamos. Sabíamos que Inter iba a salir a presionarnos de entrada, a generar superioridad por la localía, pero no teníamos en cuenta que íbamos a estar tan imprecisos con la pelota, en un campo rapidísimo. Nos costó mucho más de lo que pensamos los primeros minutos. Pero después sabíamos que cuando tuviéramos la pelota a ellos les cuesta marcar también. Así lo fuimos nivelando y creo que luego se hizo un partido súper parejo", dijo el Guti en conferencia de prensa.

Consultado sobre el hecho de que Nacional estuvo cerca de perder 2-1 luego de hacer un muy buen partido dijo: "Era una injusticia, porque si bien ellos tenían la pelota y nosotros proponíamos la contra, estuvimos cerca de marcar otro gol que nos podía dar más tranquilidad. Era una injusticia, por eso ahora sentimos alegría por este grupo de jugadores que no es la primera vez que luchan hasta el final. No podemos andar bien técnicamente, tácticamente, pero la entrega no se negocia, eso no puede faltar nunca y lo estamos demostrando partido tras partido".

El entrenador dijo que prescindió de Federico Martínez por razones "técnicas" y que apostó por Alfonso Trezza por su "velocidad". "Fue una decisión técnica, Trezza podía aprovechar su velocidad, porque Inter se iba a venir e íbamos a tener espacios para el contragolpe; fue lo que pasó, aunque no estuvimos precisos en meterla adentro".

"Hay que ver las cosas que hicimos bien para causarle daño a Inter y también las cosas con las que ellos nos hicieron daño. Les competimos de igual a igual en su casa y es algo muy valioso para mí porque la parte emocional del plantel está intacta", analizó.

"Los primeros 30 minutos no era que estábamos muy atrás porque queríamos, creo que ellos nos metieron atrás a base de ritmo, de fluidez y conducción. Cuando agarrábamos la pelota ellos estaban muy cerca, perdíamos la pelota un poco por su presión y un poco por no estar precisos nosotros. Cuando empezamos a tener la pelota y a encontrar los espacios, el equipo fue ganando en confianza, empezamos a apretar más arriba, a crear incomodidad para salir jugando y muchas veces hacían pases defectuosos donde volvíamos a recuperar y desde ese punto empezamos a edificar lo que fue el partido", comentó el Guti.

"El gol de Zabala fue una jugada individual muy buena porque él recupera la pelota, empieza a eludir, luego tuvo un poquito de fortuna en un rebote y con su capacidad la metió ahí. Cuando empatamos el equipo agarró moral otra vez", expresó.

"La duda me carcomía", expresó sobre los posibles sistemas a utilizar ante Inter: "Con poner un volante más de marca pensaba que cuando la recuperáramos teníamos que jugar. A diferencia de otros grupos de jugadores que tuve, este equipo se siente bien cuando tiene la pelota. Lo mismo con la línea de cinco: podíamos ganar en seguridad, pero me pareció que nos íbamos a hundir contra nuestro arco y no íbamos a poder llegar al ataque. Al final salió bien, sufrimos, pero estamos contento".

Por último, Gutiérrez felicitó la "gestión de la comisión directiva" que consiguió 250 entradas para hinchas de Nacional que llegaron sin entrada a Porto Alegre y también a los directivos de Inter que las liberaron.