Facundo Torres no tiene lesión grave en el tobillo, pero se pierde el clásico ante Nacional

Facundo Torres fue sometido en la mañana de este domingo a una resonancia magnética que detectó que no tiene una lesión de importancia en su tobillo, aunque el esguince es muy importante, por lo que no podrá estar en el clásico del domingo 31 ante Nacional el próximo domingo 31 en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 16 ante Nacional por la novena fecha del Torneo Clausura.

Cabe recordar que el futbolista debió dejar la cancha en la victoria ante Villa Española del sábado a la noche debido a una fuerte patada que recibió de William Machado, quien fue expulsado.

"Facundo Torres tiene un esguince post traumatismo de tobillo izquierdo, sin lesión ósea, con compromiso de fibras ligamentarias. Se controla evolución", informó Peñarol en sus redes sociales.

El futbolista dijo a la salida del examen al que fue sometido que a última hora de la noche del sábado recibió el pedido de disculpas del futbolista William Machado, quien le pegó un tremendo patadón que terminó con esta lesión y la expulsión del jugador de Villa Española.

"Me mandó un mensaje anoche (el sábado a la noche) a última hora. Son cosas que pasan en el fútbol y quedó todo bien, no hay nada que reclamar. Tengo un esguince serio y no hay nada grave. Debo ponerme hielo y hacer descanso y veremos cómo evolucionamos en la semana", dijo Torres en Punto Penal de canal 10.

El médico Edgardo Rienzi le dijo que debe estar 10 o 15 días al margen y que desde este lunes verán cómo comenzar los entrenamientos.

"Tenía muchas ganas de jugar el clásico, pero no voy a poder jugar", expresó el futbolista.

Este es un dolor de cabeza para Mauricio Larriera que deberá ver en la semana a quién colocará en su lugar.