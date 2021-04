Falleció Nicolás Scafiezzo, fotógrafo de El Observador durante siete años

El fotoperiodismo no es un oficio para cualquiera, pero Nicolás Scafiezzo tenía el talento y la sensibilidad necesarias. También es un oficio curioso: siempre queda algo del fotógrafo en cada fotografía.

Scafiezzo, fotoperiodista y artista visual, falleció este martes a los 47 años luego de ser internado por un cuadro de coronavirus. "El Tano", como lo llamaban quienes lo conocían, trabajó desde 2001 a 2004 en el diario El País, y fue parte de El Observador entre 2008 y 2015 como fotógrafo y subeditor de la sección.

"Acercando mi mirada para conocer a las personas detrás de los proyectos, en aprendizaje continuo", así definía Scafiezzo su profesión luego de más de dos décadas de trabajo en torno a la imagen en las que además fue docente, realizador audiovisual y también coautor junto a Mario Delgado Aparaín del libro Tabaré Revelado, editado en 2004. En ese libro retrató al expresidente Vázquez durante sus dos campañas electorales.

Actualmente era director y productor ejecutivo de Balvano Casa Productora.

Nicolás Scafiezzo

Festejos del Frente Amplio, FA, después de conocidos los resultados de la jornada de votación. La fórmula presidencial en el escenario de la avenida 18 de Julio.

Scafiezzo es recordado como un hombre sensible, compañero, talentoso e inquieto. Sus colegas y excompañeros dedicaron algunas palabras de despedida.

El covid se llevó a Nicolás Scafiezzo, excepcional fotógrafo de prensa, con mucho camino por delante y para dar todavía. Lo recuerdo con una foto suya que conmovió al país: en Las Láminas, Bella Unión, en la nota que denunció el hambre que allí había en 2004. Grande Nico. QEPD. pic.twitter.com/BzxvHkSFsS — Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn) April 13, 2021

Tristeza gigante. Murió el Tano Scafiezzo x Covid. Fotógrafo excepcional, compañerazo, horas de carreteras y coberturas en El País y luego en El Observador. Un hombre joven y con tanto más para dar en esta vida. Miro sus fotos,recuerdo su sonrisa y lloro. https://t.co/nLd1ftXpG8 — Carina Novarese (@carinanovarese) April 13, 2021

El Tano Scafiezzo es uno de esos tipos que me alegraba solo de verlo cuando entraba a la redacción de El Observador. Lo extrañé mucho cuando se fue y ahora no puedo creer que se volvió a ir. Qué injusto es todo esto. — Álvaro Irigoitía (@AIrigoitia) April 13, 2021

Qué tipazo que era el Tano Scafiezzo. Qué loco inquieto, sensible y talentoso. Un crá. Siempre con 2 o 3 proyectos en mente y 1 o 2 más a medio hacer. Todos brillantes. Para muchos, va a ser un número más en el reporte de hoy. Para mí ese número hizo de este un día de mierda — Federico Comesaña (@fcomesana) April 13, 2021

Hace un año, el 11 de abril de 2020, cuando la emergencia sanitaria recién comenzaba, Scafiezzo compartió un fragmento de una columna de Martín Caparrós como un mensaje para sus seguidores: "Ojalá salgamos de estas semanas de austeridad forzosa convencidos de que no era necesario gastar tanto. Que no vale la pena correr y correr, que no vale la pena acumular: que se puede vivir de otras maneras, que todo puede deshacerse en un bichazo. Lo sabíamos, decíamos que lo sabíamos, pero no".

Desde El Observador extendemos nuestro pésame a su familia y amigos.