Familia en Salto debió recurrir al ministro Salinas para que enviaran una ambulancia para su hijo con covid-19

La madre de un joven de 23 años con síntomas de covid-19 que vive en Salto denunció este domingo que tras sucesivos llamados al sistema de salud, alertando que su hijo no podía respirar y que ellos estaban imposibilitados se trasladarlo a un hospital, no le enviaron una ambulancia.

"El teléfono al que llamábamos atendía de lunes a viernes y en el hospital nos decían que lo arrimáramos nosotros en una moto", relató a El Observador Andrea Sosa, la madre del joven. "Les pregunté cómo íbamos a hacer eso nosotros si todos éramos positivos. Era tanta la saturación que había que me pidieron mil disculpas pero no me dieron solución", añadió.

En su casa, ubicada en un barrio periférico de la ciudad, conviven siete personas que están infectadas con covid-19, además de dos niños. El primer caso en la familia fue por un contacto en el trabajo. "Nosotros siempre nos protegemos pero sabíamos que nos iba a tocar porque todos trabajan acá", comentó.

"Mi casa es muy chiquita, es imposible separarnos. Estamos todo el día de tapabocas y poniéndonos alcohol en gel, pero igual nos contagiamos todos", explicó Sosa.

La desesperación comenzó a apoderarse de la familia este domingo cuando vieron que su hijo estaba "desecho" en la cama y no podía respirar.

Luego de un sinfín de intentos al teléfono sin éxito, el caso llegó al periodista local Hugo Lemos, quien alertó sobre la situación. Poco tiempo después su colega Gabriel Pereyra, que también informó sobre el caso a través de su cuenta de Twitter, escribió que el ministro Daniel Salinas aseguró se ocuparía de la situación.

Corresponde informar que el ministro @DrDanielSalinas se comunicó conmigo, me pidió los datos de la familia y me dijo: yo me ocupo.

Ojalá la función pública fuera tomada con esta actitud. — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) April 18, 2021

Justamente fue el propio jerarca el que gestionó con la gerencia general de ASSE el envío de un vehículo para trasladar al joven al centro de salud local. Enseguida llegó a la casa de la familia una camioneta enviada por el Hospital Regional de Salto. "Fue inmediata la orden y el cumplimiento. Si bien ASSE es descentralizado, el vinculo es fluido con las autoridades", dijo a El Observador el ministro de Salud Pública.

Luego que el paciente fuera trasladado se le realizó un test de antígenos, que tuvo resultado positivo, y se lo valoró clínicamente. El joven ya tenía fecha y hora asignada para hisoparse, sin embargo, se decidió realizarle este test rápido por "ser sintomático y tener noción de contacto intrafamiliar", detalló Salinas.

En la misma jornada del domingo, el paciente regresó a su casa, ya que se encontraba en mejor estado de salud, sin fiebre y sin dificultades para respirar. "Lo atendieron bien de bien. Le dieron oxígeno, le hicieron una placa y los resultados no mostraron nada para preocuparnos. Hace un rato los médicos nos llamaron para ver cómo había llegado a casa", contó Sosa.