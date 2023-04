Familiares de desaparecidos en la dictadura rechazaron dichos de Domenech sobre las muchachas de abril

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó los dichos del senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech que señaló que las "muchachas de abril", asesinadas en la última dictadura militar, "no eran unas niñas" y que "estaban comprometidas con un movimiento guerrillero".

"Rechazamos de forma categórica que representantes nacionales realicen declaraciones de semejante magnitud, donde se justifica y hace loas al Terrorismo de Estado y sus atroces crímenes", comienza el comunicado de la organización.

Diana Maidanik, Silva Reyes y Laura Raggio, las "muchachas de abril" fueron asesinadas en 1974 en un operativo de las fuerzas conjuntas. Según la sentencia del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los militares y la policía buscaban a Washington Javier Barros y dispararon contra la puerta de su residencia, en un apartamento. El hombre no estaba en el lugar, pero sí estas tres mujeres.

📢 Comunicado ante declaraciones sobre la sentencia de la CIDH pic.twitter.com/wq6BMZD79z — Famidesa (@famidesa) April 28, 2023

"Nada justifica el asesinato cobarde de tres muchachas en su hogar (una de ellas embarazada), ni tampoco hay lugar a reivindicar el rol de unas Fuerzas Armadas represivas y criminales", continúa el comunicado.

"No admitimos la distorsión de la historia: no hay dos verdades. La sentencia de la CIDH es contundente y el Estado uruguayo asumió su responsabilidad ante la misma, por lo que no es admisible que miembros de este parlamento realicen este tipo de declaraciones contrarias a los propios avances de nuestro Estado en materia de verdad", finaliza.

La postura de Domenech sobre "muchachas de abril"

Domenech se mostró en contra de que el Estado uruguayo realice un acto de homenaje a las víctimas, algo por lo que fue mandatado a raíz de la Sentencia de la Corte, y señaló que ellos querían dar la versión de la historia. "Yo soy partidario de dar nuestra versión de la historia. La gente tiene que saber lo que pasó en Uruguay. Los jóvenes lo ignoran y piensan que este movimiento guerrillero a liberarnos de la dictadura militar y fue algo al revés. Fueron parte de un movimiento guerrillero para tomar las armas. Esto distorsiona la historia de una manera inaceptable donde se cuenta algo peor que una media verdad. Se cuenta algo que es una mentira", agregó este jueves.

El acto reparatorio a las muchachas de abril se iba a realizar el próximo 11 de mayo pero se suspendió a raíz de que los familiares de las víctimas no aceptaron que quién lo presida sea la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sino que querían que fuese el presidente Luis Lacalle Pou, que desistió de participar.