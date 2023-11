Alejandro Fantino, de periodista a emprendedor: "Es durísimo trabajar en Argentina haciendo negocios"

El periodista argentino Alejandro Fantino entró en el ámbito de negocios emprendiendo en el nuevo mundo de los medios de comunicación: el streaming. Con el proyecto Neura Media, que cuenta con varios programas, pasó de ser periodista a ser además emprendedor, y a entender algunas de las dificultades que conllevan los negocios. "Es durísimo trabajar en Argentina haciendo negocios", aseguró en entrevista con Café & Negocios, pero a la vez confirmó que no se iría de su país para emprender afuera.

En el marco del America Business Forum, Fantino habló sobre su vida en los medios, la relación con la política y la realidad que vive su país a poco más de un mes de elegir a un nuevo presidente. En diálogo con Café & Negocios reafirmó su nuevo rol en los medios de comunicación, y destacó que la industria cambió, y la forma de trabajar también.

A continuación la entrevista:

¿Cómo ha sido tu experiencia emprendiendo en el mundo de los medios desde el streaming?

Mi experiencia es solamente positiva, encontré un mundo colaborativo, encontré un mundo que no se fagocita entre sí.

Me encontró un mundo que se ayuda, un mundo además que es como un lugar abierto y no tiene final, o sea, permanentemente te permite crear y buscar nuevas cosas. Estoy fascinado, y además encontré un mundo en el que cualquiera puede encarar; ¿cómo hacías vos para tener un canal de televisión hace 20 años? era imposible. Hoy el streaming permite que cualquiera que quiera innovar, cualquiera que quiera encarar y que tenga ganas de hacer contenido puede emprender, eso es lo más maravilloso.

¿Es diferente la competencia en el streaming a la de la industria de la televisión?

Sí, es totalmente diferente, una es colaborativa, que es el streaming, y la otra es fagocitante o competitiva, que es la tele abierta.

La tele abierta tiene términos como por ejemplo "le ganó a tal en el rating", "destruyó a tal programa", "se enfrentaron en el rating; tiene términos bélicos. Y el streaming es totalmente colaborativo; si hay alguien haciendo algo o llevando adelante una entrevista en un canal y yo quiero tomar ese canal en ese momento en el streaming puedo y en televisión abierta me como juicio, entonces eso creo que lo hace más maravilloso.

La colaboración te permite que esto crezca y además la valoración permanente de los contenidos te permiten también que la gente se anime a crear.

¿Sigue vigente la industria de la televisión o estas nuevas plataformas son una amenaza?

Vigente sí, sigue y va a seguir, pero está viendo un cambio rupturista. Creo que la televisión, de la cual yo soy parte, debe aggiornarse a una nueva forma, debe abandonar esa cosa competitiva y de autodestrucción de enojarse con el otro. Por ejemplo, vos debutas un programa en un canal de televisión hoy a las 10 de la noche y del otro lado te clavan un programa a las 10 de la noche especial para ganarte a vos. Y decís, 'bueno, estamos peleando por rating, sí', pero es como que en televisión abierta solo se intenta ganarle al otro.

Y en el streaming se intenta colaborar con el otro. Si eso no lo cambia la tele abierta va a terminar siendo fagocitada, porque además quienes hacen streaming son tu gente de entre 18, 20, 25, 30 años y gente más grande, por supuesto también.

La tele abierta deberá revisar un poco sus formas porque sino se le va a complicar.

Con Neura Media pasaste de periodista a emprendedor, ¿cómo es hoy hacer negocios en Argentina?

Es durísimo trabajar en Argentina haciendo negocios porque el cheque de Google es difícil de cobrar, porque se nos rompió el otro día una plaqueta de micrófonos y estuvimos tuvimos que ir a comprar un soldador de estaño para para soldar como los años 80 los cables de los micrófonos. Es difícil, es dramático, pero bueno, es lo que toca y también nos entrena esto.

En Argentina este permanente estado vietnamita, de la guerra de Vietnam, porque Vietnam como país es un ejemplo, pero esta cosa vietnamita de que vivían en los los túneles en la guerra, así vivimos en Argentina los emprendedores. Tenemos que estar permanentemente atentos a lo que pueda pasar porque se hace muy difícil vivir.

¿Te irías a vivir y trabajar en otro país?

No, no, no, yo soy muy fan de mi país. Amo Argentina, vivo en un hermoso lugar y confío en que mi país va a salir adelante.

Este te permite poder irte un mes a vivir afuera, a trabajar afuera, iniciar algo y volver, pero yo quiero quedarme en Argentina, seguir en Argentina, morir en Argentina. Te pongo un ejemplo de este país, Uruguay es una permanente tentación para nosotros, porque venimos y todo es lindo, todo es calma, paz, educación, te tratan bien, no hay bocinazos, pero bueno, nací en Argentina, soy argentino, amo mi país y esto está cerca y también es mi país hermano. Podría venir un mes, dos meses acá y volver a la Argentina, hasta acá podría venir y quedarme e ir y venir, pero si vos me dijeras, '¿te irías a Estados Unidos a vivir?', no.

Y no digo me quiero quedar en Argentina porque me gusta ir a la cancha o al asado con los amigos el domingo, no, es porque me gusta estar ahí en Argentina. Con todos los quilombos que tenemos igual me gusta estar en Argentina.