Fátima Flórez le respondió a Chiche Gelblung por los rumores de separación de Milei

Después de que, una vez más, hayan circulado rumores acerca de que el presidente Javier Milei y la actriz Fátima Flórez se separaron, ella misma se encargó de confirmar que el vínculo sigue firme.

A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen donde se la ve de espaldas luciendo una bata negra con el dibujo de un león en color naranja y el nombre de Javier Milei.

De esta manera, desmintió los rumores de crisis y separación que circularon en los medios en los últimos días, por lo que, se cree que la relación que se inició en 2023, sigue firme.

Foto: Instagram @soyfatimaflorez

“Chiche” Gelblung, sobre Javier Milei y Fátima Flórez: “Creo que esa relación no existe más”

Tras haber entrevistado al presidente Javier Milei en el inicio de la semana, el periodista Samuel “Chiche” Gelblung reflotó el rumor de separación entre Milei y Fátima Flórez, dijo que ya no estarían juntos sugirió que podría haber una tercera persona involucrada en la ruptura. Incluso, sugirió que podría haber "otro personaje rondando el despacho presidencial”, en diálogo con la periodista Catalina de Elía en el ciclo Gente de bien de la Metro 95.1.

“Yo no sé qué pasa con Fátima Flórez, la verdad que no sé… Creo que esa relación no existe más”, deslizó el periodista y añadió: “Creo que lo de Fátima no existe más… Creo, eh...”. Justo en ese momento, la comunicación se interrumpió por lo que Gelblung no llegó a completar la frase.

Gleblung aclaró que Milei “no me lo dijo”, añadió que él “se lo iba a preguntar”, pero Milei “no me quiso contestar”. “Le dije ‘¿Puedo hacer una pregunta personal?’, ‘¡No!’… Bueno, está bien, entonces no me lo contestó. Qué querés que te diga…". "Y como hay otro personaje, que yo conozco, rondando el despacho presidencial, dije ‘bueno, ganó la otra’ .

Consultado sobre quién sería la tercera en discordia, Chiche respondió: “No me pregunten quién es porque no lo voy a decir”, aunque admitió que “es una rubia". Gelblung explicó que se trataba de alguien que “antes de que Milei sea presidente”, le pidió: “haceme gancho”.

Ante la insistencia del panel, Gelblung insistió: "No voy a decir nada, no me lo van a sacar". Por último, respecto al vínculo entre el mandatario y la artista, el conductor sostuvo: "Yo no sé si fue amor o una necesidad de marketing. Nunca entendí esa relación".