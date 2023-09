Federico Valverde y su admiración por Arturo Vidal en la previa de Uruguay vs Chile: "Siempre me pareció de los mejores del mundo"

Manuel Ugarte y Federico Valverde hablaron este miércoles en conferencia de prensa en el Estadio Centenario en la previa del partido que Uruguay jugará contra Chile este viernes a la hora 20.00, en el mismo Centenario, por la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá-Estados Unidos-México 2026.

Valverde habló sobre su admiración para con Arturo Vidal, de su fractura en la mano derecha y también de la posibilidad de ser el capitán de Uruguay.

Ugarte, por su parte, se manifestó sobre su rápida adaptación a Paris Saint-Germain y dejó algunos conceptos sobre sus charlas con Marcelo Bielsa y el partido contra la roja.

Leonardo Carreño

Manuel Ugarte

Cuando le preguntaron sobre el rival del debut celeste, Valverde se deshizo en elogios con Vidal, actualmente jugador de Athletico Paranaense: "De Chile siempre he admirado a Vidal, siempre me pareció uno de los mejores jugadores de América y del mundo, siempre lo miré para aprender, ver cómo llega al área e intenté sacarle cosas porque juego en su mismo puesto. Va a ser un partido duro y parejo".

Valverde compareció a la conferencia con un guante en su mano derecha: "La mano fue en un entrenamiento, me fracturé una parte que no sé ni qué es, pero me siento cada vez mejor, con menos dolor".

Leonardo Carreño

Federico Valverde

Consultado sobre la posibilidad de llevar la cinta de capitán, el Halcón manifestó: "No he hablado nada sobre ese tema, es delicado, sabemos la responsabilidad que conlleva, de ser una imagen para el equipo y todo el Uruguay. Estoy dispuesto a llevarla si me toca, y si no apoyar a mis compañeros, todos tenemos que ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha".

"Aprendí mucho de Diego (Godín), Luis (Suárez) y Edi (Cavani) y fui madurando para ser hoy quien soy. Intento apoyar al equipo y a los compañeros desde donde me toque. Generalmente me ha tocado jugar pero si no me toca hacerlo voy a apoyar a todos", agregó.

"Hay jugadores que han dado mucho por mucho tiempo a la selección, Luis es el goleador histórico, Diego un capitán laureado; hoy no nos acompañan, pero siempre van a ser parte de la historia del Uruguay, nos han inculcado sus códigos con el Maestro (Óscar Tabárez). Tenemos que dar lo mejor, desde el primero al último", expresó.

"Tenemos que intentar atacar con muchos jugadores, presionar, estar atentos y estar agrupados atrás, cubrir al compañero y tratar de atacar lo más rápido posible", expresó el volante de Real Madrid sobre las claves del partido.

"Siempre genera un respeto jugar contra Chile. Tenemos que jugar lo más rápido posible, somos jugadores rápidos para jugar de ida y vuelta", analizó.

Ugarte, por su parte, expresó: "Defensivamente la clave es marcar hombre a hombre, recuperar la pelota lo antes posible y lo más cerca del arco rival".

"Sé la responsabilidad que tengo, el buen rendimiento en el club te hace merecer jugar en la selección que es hermoso. Tengo muchas ganas y estoy preparado para eso", agregó.

Valverde aprovechó para elogiarlo en una de las preguntas que recibió: "Desde Fénix ha demostrado que es admirable por haber debutado tan joven y fue capitán. Luego dio pasos muy grandes, demuestra lo gran jugador que es y juega en uno de los equipos más grandes del mundo", comentó sobre su actual estancia en Paris Saint-Germain.

"Es importante saber lo que es Marcelo como técnico, lo que piensa, su metodología. Hablamos mucho por Zoom, analizamos videos, entender lo que pide es una facilidad para jugar bien, aceleró muchos procesos eso, fue muy importante, adelantamos la metodología. Entender la idea de juego te hace mejorar mucho y aplicarte a lo que él quiera; es importante entender qué quiere", dijo Ugarte.

Leonardo Carreño

"Lo importante es enfocarnos más en lo nuestro, hacer lo que pide Marcelo; va a ser muy complicado, pero intentaremos ser los protagonistas".

Un periodista francés le preguntó en perfecto castellano por su rápida adaptación a PSG donde se ha convertido rápidamente en figura en el mediocampo del entrenador español Luis Enrique: "Fue una adaptación muy rápida, me sorprendió porque es un club gigante, con muchas estrellas que ya jugaron en el club. Fue gracias a los compañeros y al cuerpo técnico. Pero me sentía con mucha confianza para afrontar eso. Lo estoy disfrutando".

"El mediocampo de Chile es muy fuerte y el partido va a pasar un poco por ahí. Vamos a tratar de marcar todos juntos, presionar lo más arriba posible, al final son individualidades contra otras", concluyó Ugarte.