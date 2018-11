Fedorczuk se perfila para arbitrar la final del domingo

Daniel Fedorczuk se perfila para conducir la final del Campeonato Uruguayo que el domingo, a la hora 16 en el Estadio Centenario, protagonizarán Nacional y Peñarol.

Fedorczuk dirigió el clásico del Torneo Apertura. El referido encuentro se disputó el 22 de abril y terminó igualado 1 a 1.

Todos los caminos conducen a la nominación del referido árbitro. Al margen de sus condiciones se debe tomar en cuenta que Christian Ferreyra quedó fuera de carrera debido a que estuvo el domingo en el juego de Nacional con Danubio en el Saroldi.

Leodán González, otro fuerte candidato a estar presente en las definiciones, queda descartado debido a que fue el encargado de conducir el clásico del Clausura.

De la nueva camada, Esteban Ostojich dirigió el domingo a Peñarol en el Franzini, además está designado para las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Y el mundialista Andrés Cunha? Es otro árbitro que podría ser considerado pero no es visto con buenos ojos por parte de Peñarol que en más de una oportunidad criticó sus actuaciones.

Sin ir más lejos, Fabián Estoyanoff declaró el 18 de agosto: “Cunha me parece un gran árbitro, el mejor del fútbol uruguayo, a la prueba está lo que hizo en el Mundial pero siempre le pasa algo con Peñarol. Cuando uno es hincha ve que con Cunha siempre pasa algo, siempre se equivoca en contra de Peñarol. Siempre pasa algo, hasta cuando no era jugador de Peñarol me fijaba y siempre pasaba algo. Hasta cuando se inauguró el Estadio (Campeón del Siglo)”.

Por lo expuesto, Fedorczuk se perfila para ser nominado este miércoles como árbitro de la final del Uruguayo.

En el Torneo Clausura que finalizó el domingo, el internacional dirigió en 10 de las 15 fechas, expulsó a tres jugadores y sancionó ocho penales. Fue el tercer árbitro con más encuentros dirigidos en el torneo y el que más penales sancionó.