Fer Vázquez: la vuelta con Rombai a Uruguay después de cinco años y un punto de quiebre en su vida

Hace ocho años, Fer Vázquez fue una de las caras visibles de un fenómeno musical que partió desde Uruguay y conquistó la región. Al frente de Rombai, el cantante, músico y productor se convirtió en una estrella regional. Hace cinco años, Vázquez se presentó por última vez ante el público uruguayo, en un multitudinario show en el Velódromo Municipal de Montevideo. Hace un año, Vázquez protagonizó un accidente de tránsito en Miami que le demandó una recuperación de dos meses, y que señala como un punto de quiebre en su vida.

Esos dos meses fueron un momento de reconectar consigo mismo, de pensar mucho, de hacer algo de música nueva, y también, de confirmar sus ganas de volver a tocar en su tierra natal. Algo que luego de una postergación, este 22 de diciembre se concretará, con un show de Rombai (a esta altura, ya convertido en el proyecto solista/nombre artístico de Vázquez) en el Antel Arena.

En la previa de su regreso a los escenarios locales, Vázquez conversó con El Observador sobre como atravesó su recuperación, los aprendizajes de su carrera, y por qué decidió abandonar Miami y establecerse en Buenos Aires.

¿Este show cierra el círculo después de todo lo que pasó con el accidente y la recuperación?

La verdad que sí, para mí es un show súper especial, que además lo venía postergando en cierta manera porque no toco acá hace cinco años. Siento que lo fui postergando porque acá me pongo más presión por dar un show increíble, que esté todo bárbaro y que cada detalle se vea espectacular. Y quizás eso me llevó un par de años de armarlo y de sentirme seguro de decir "quiero volver a tocar acá" que es para mi gente, mi familia, mis amigos, la gente que me quiere y mi país.

¿Cuándo decidiste volver a tocar acá?

Cuando no tenía el cuerpo hábil siempre estaba proyectándome a mi vuelta a los escenarios y a volver a hacer música, y a volver a tocar específicamente acá en Uruguay. Y ahí tomé la decisión de que cuando saliera de todo eso iba a volver. Lo tomé como si fuera el último show de mi vida, quería que si fuera el último, que fuera acá.

Camilo dos Santos

El cantante se estableció en Buenos Aires en los últimos meses

¿Qué lugar tuvo la música en el proceso de recuperación del accidente?

Esos dos meses no pude hacer mucho. Al final recién pude hacer algunas cosas, que de hecho pienso que son un poco viajeras porque estaba tomando pastillas para el dolor, específicamente codeína, que es una pastilla bastante fuerte. Creo que la música que hice está un poco volada (risas). Pero fue un proceso creativo diferente, también aproveché para sentirme en plena libertad de hacer música solamente porque amo hacerla, no por la presión de tener que hacer un hit. Era un momento libre de todo, de dieta, de no tener que pensar en laburo, de no tener responsabilidades porque realmente mi cuerpo estaba enfocado solamente en la recuperación, entonces la poca música que hice, que fue al final del proceso, fue algo que me salió solamente para disfrutar, aunque en algún momento la mostraré. Porque tiene sus cosas lindas. Pero fue sin presión, fue por otro lado.

¿Tenés esa presión siempre que componés de que todo sea un hit?

Antes lo tenía más, porque también hacía cosas más específicas, decíamos "vamos a hacer la próxima canción" entonces hacía una. Y esa una era la que salía y ya. Ahora es un proceso creativo más largo, hago, hago, hago, y la que me gusta la saco. La que siento que es más "hitera", por así decirlo.

¿Esta recuperación fue un punto de quiebre en tu vida?

Sí, yo creo que lo fue. Fue un momento de mucho crecimiento personal, en cosas como la ansiedad, por ejemplo, ya de por si es difícil controlarla en la vida diaria, estando con un chaleco puesto, en esa situación que estaba, era más difícil todavía. Creo que todo pasa por algo, y me dejó muchas enseñanzas muy lindas. Obviamente no voy a decir "qué bueno lo que me pasó", porque tuve mucho dolor físico, pero sí siento que fue un encuentro conmigo mismo, mente, alma, consciencia y todo eso, que me hizo sentir bien.

¿Qué otros puntos de quiebre encontrás en tu vida?

Los grandes éxitos y los grandes fracasos o problemas que tuve en la vida fueron momentos decisivos para aprender porque te desestabilizan, te sacan de tu zona de confort y te hacen, obligadamente, prestar más atención. Analizar lo que está sucediendo. Creo que por ejemplo cuando estuvimos en ShowMatch, que tuvimos una exposición muy zarpada, ahí tuvimos que aprender de forma obligada como era todo eso, a declarar con una cámara adelante, a hablar con los medios, como manejarse. Que en definitiva era ser lo más natural posible, pero uno cuando te ponen el micrófono o la cámara se pone tenso. Creo que lo mejor es ser natural, por lo menos a mí me ha hecho sentirme cómodo. Pero en aquel momento me ponía mucha presión, no sabía qué hacer, me sentía más tímido y me inhibía la situación.

Camilo dos Santos

El show de Rombai en el Antel Arena será el primero en cinco años

¿Ahora que es un proyecto solista, por qué optaste seguir como Rombai y no hacer música con tu nombre?

Le metí tanto laburo a lo que es el nombre y la marca Rombai, que me sentía que abandonaba un proyecto que en definitiva, ahora que lo miro, es mío. Entonces preferí seguir usando el Rombai, y construyendo arriba de ese nombre.

Dejaste Miami después de cuatro años y te estableciste en Buenos Aires, ¿Por qué tomaste esa decisión?

Fue más que nada por un tema de que la música se va moviendo bastante, hoy en día la escena argentina creció un montón, los músicos argentinos son los más renombrados ahora a nivel internacional. Pero no fui por eso, sino porque eso quiere decir que del otro lado del telón hay toda una industria, productores, realizadores, todo lo que conlleva que un artista esté en ese lugar, y está buenísimo. La verdad es que me copaba, porque es una cultura muy similar a la nuestra, y es algo que me motiva muchísimo lo que está pasando ahí. Me copaba ir, conocer productores nuevos, y me vine a hacer ese reconocimiento, pero no fue un cambio grave para mí. Buenos Aires es mágica y estoy más cerca de mi familia también.