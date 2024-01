La resurrección de la cumbia cheta: el género que vuelve a sonar en un rapto de nostalgia colectiva

Así como revive un amor del pasado, un verano volvió la cumbia cheta.

Regresemos, momentáneamente, al verano de 2015. Serrat daba seis conciertos en Montevideo, el color de un vestido dividía a la Internet y se volvía viral, Alejandro González Iñárritu ganaba el Oscar con Birdman, Michel Teló hacía bailar a Punta del Este al ritmo de su ay si eu te pego y Elumbé quedaba en el primer lugar del Desfile de Llamadas.

Pero en los campings, los afters, los paradores y las fiestas de los jóvenes sonaba un ritmo hijo de la cumbia y heredero de aquella generación latina de comienzos de los 2000. Alegre e inocente, de olvidar amores, brindar al cielo y pasarla bien. Una cumbia pop.

En 2010 Agapornis había logrado versionar temas conocidos en ritmo de cumbia con un éxito que traspasó el Río de la Plata. Ese había sido el precursor de algo diferente, un ritmo nacido en Uruguay que llegó a reinar en la región. “Los grupos de cumbia pop uruguayos que están haciendo furor actualmente como Márama o Rombai son deudores de esa movida argentina, aunque en su caso hacen temas originales. El sonido de estos nuevos grupos tiene mucho más que ver con el pop latino y las bandas adolescentes, pero no dejan de tener rastros de cumbia en su rítmica”, escribió ese año el periodista Andres Torrón en El Observador.

Márama y Romabi llegaron a ShowMatch, agotaron cuatro Luna Park, debutaron en Viña del Mar y estrenaron una película que contaba el detrás del fenómeno musical. Las chicas y los chicos gritaban por ellos, pedían su autógrafo y bailaban todas sus canciones.

Pero tres veranos después, lo dimos por muerto. Como una etapa pasajera, una moda, una variación de un género en constante transformación que inevitablemente dejó de sonar. Y no fue una muerte silenciosa. Estuvo rodeada de un escándalo mediático que involucró a las bandas líderes del género, representantes y acuerdos judiciales.

Ahora, llegó el momento de la resurrección. Hace algunos meses se empezó a leer en las redes sociales un pedido que cada vez tomaba más forma: “que vuelva la cumbia cheta”.

Baila nena: “que vuelva la cumbia cheta”

¿Qué es lo que define, musicalmente, a la cumbia cheta? Fernando Vázquez marca el tiempo y la velocidad de la canción como un factor importante. “Que esté casi como una electrónica”, explica mientas canta el comienzo de Locuras contigo –la canción que marcó el nacimiento del estilo– y marca el tiempo con las manos. Se refiere a “coros de estadios que pueda cantar una barrabrava” y destaca los tonos agudos como parte importante del estilo. Algo más: “Que sea cumbia, que tenga el güiro, la percusión y el momento del meneaito para bajar”.



“Tiene su estructura y sus condimentos, generalmente vamos jugando con eso y no son siempre igual pero sí hay ciertas reglas para que sea una cumbia cheta. Y no es que lo diga yo, es que la gente lo interpreta así”, dijo el cantante y productor musical de Rombai a El Observador horas antes de sacar el tema con el que la banda volvió a la dupla original con Camila Rajchamn: Cumbia Cheta.

Yo sé que te gusta lo prohibido

Y emborracharno' frente al mar

Verano de locuras contigo

Que nunca podremo' superar

Estás jugando con fuego y te vas a quemar

Rajchman entonces destacó el valor de lo colectivo: “Es por lo general un grupo de amigos que se muestran lo más natural posible. Algunos son producto de una comercialización y otros son producto de la realidad. Por eso creo que a nosotros nos fue tan fácil volver, porque nosotros fuimos producto de la realidad y no producto de la comercialización”.

La ola que comenzó en redes sociales se llevó a las bandas que conformaron el auge de la cumbia pop. Meri Deal, exvocalista de Toco para vos, invitó a Lil Cake y Marka Akme a participar del remix de Solo Necesito. Natalia Ferrero, excantante de Mano arriba lanzó Cumbia Baby. Agapornis presentó a una nueva cantante con un EP bajo el titulo Cumbia Pop. Márama anuncio el lanzamiento de un álbum aniversario con reversiones de sus temas con la participación de otros artistas, como el remix de Bronceado con MYA y Robleis.

Esperé ocho años pa' volver a verte

Te busqué cada verano y no hubo suerte

Dime si te pasó igual

O si para vos fui uno más Nena, esta noche bailémoslo de vuelta

Que se te ve un poco más suelta

Y traje el remix pa' que entremo' en calor

Agustín Casanova explicó a El Observador que la banda siempre se mantuvo fiel a su estilo. “En cierto punto nunca dejamos nuestro sonido. Siempre Marama siguió sacando canciones de la misma esencia que tiene, por más que en momentos como todos, porque la música es así, sube y baja de cualquier manera”, dijo el vocalista de Márama tras su participación en el América Rockstars.

Después de cuatro años de inactividad la banda anunció su regreso en 2021 con su formación original. “Siempre respetamos que Márama es una banda de cumbia y de lo que la gente busca y lo que la gente quiere y lo que vamos a dar”.

Con una divertida campaña de expectativa al estilo de Los Simuladores la banda anunció que tenía la misión de “salvar el verano”. Entonces lanzaron Besos con Fernet, una colaboración con el cantante argentino Rusherking como el primer tema de la temporada 2024.

“Rusher trajo mucho su estilo, que es un poco más centroamericano, quizás es más pop mezclado con reggaetón. Y nosotros le pusimos un poco el detalle de nuestra cumbia, nuestros sonidos y demás”, apuntó Casanova sobre la colaboración con el artista santiagueño.

Sé que cada uno hizo su vida

Que estás en la tuya, yo en la mía

Y que costó decirnos adiós

2016, yo quiero volver a esos días

Te sacaba foto' bronceadita

Y presumía que eras mi amor

De la cumbia pop a la cumbia cheta

Aquel ritmo que se pegó rápidamente entre los jóvenes se convirtió entonces en una explosión regional. Con Márama y Rombai a la cabeza la cumbia pop fue exportada desde Uruguay al resto de Latinoamérica con canciones pegadizas, alegres y bailables.

“Hay quien ha visto esta movida como una apropiación cultural por parte de las clases altas de una expresión popular de la baja cultura. Para otros es justamente lo contrario: la reivindicación de un ritmo que ha hecho bailar con orgullo o vergüenza a todas las clases”, escribía en el comienzo Torrón.

Porque la popularidad del ritmo también llevó a comparaciones con la cumbia villera, la expresión de la cumbia argentina de fines de los 90 que se popularizó fuera de fronteras con exponentes como Damas Gratis y Pibes Chorros. En contraposición, la cumbia pop empezó a ser llamada cumbia cheta.

Un calificativo que los hacedores del género por lo general rechazaron, hasta ahora. “Seguimos estando en desacuerdo, porque no hay ningún estilo musical que se tenga que representar solamente por un nivel social económico y cultural. Es cumbia pop propiamente dicha y es para todo el mundo, no solamente para los chetos”, dijo Vázquez a El Observador.



"No me gustaba que lo encasillaran para ese lugar. Para mí la música es música. No es rock cheto o reggaetón cheto. Es algo de acá del sur, como la cumbia villera y la cumbia cheta, para mi no está bueno”, agregó.

Sin embargo, reconoció que ahora abrazaron el término al punto de que fue el nombre elegido para la canción que marcó el regreso de la dupla. “Para no llevarle la contra a la gente. Si la gente ya le dice cumbia cheta y hace una campaña pidiendo que vuelva la cumbia cheta, ¿nosotros les vamos a decir 'no, chicos; es cumbia pop'? La opinión nuestra ya la saben y vamos a tomarla como una palabra sin significado”, explicó él. “Por lo que representa para la gente”, agregó ella.

En el mismo sentido se expresó Casanova, que al momento de definir el género sigue prefiriendo el término original: “Yo le digo cumbia pop porque son estructuras del pop mezclado con la cumbia”, dijo.



Cumbia pop o cumbia cheta, los representantes de género están de vuelta con la intención de que vuelva a ser la banda sonora de tu verano.

De fiesta: la nostalgia de una generación

– En la fiesta de la nostalgia seguro sonamos.

– No, no puede ser.

– Si, boludo. A mi me mata cuando me llegan mensajes del estilo "yo te escuchaba cuando era chiquita".

– A mi me dicen "che, Fer, están buenos tus oldies". ¡Pará, oldie! ¡Me estás matando!



Hay algo de notalgia intencional en el regreso de la cumbia pop o la cumbia cheta. Un traslado instantáneo a una noche de fiesta, que para una generación que está llegando poco a poco a sus 30 –como es el caso de los representantes de género– implica volver a los primeros pasos de una juventud de boliches de balneario y veranos sin demasiadas preocupaciones.

Amor, juntémono' a escuchar los temas viejo' dе Rombai

Cuando éramo' felice' y cuando estábamo' en la high

Verano 2015 y como esos tiempos no hay

Daría lo que fuera por volver el tiempo atrás

“Queríamos hacer una canción que se pareciera y te hiciera sentir lo mismo que te hacen sentir las del principio, las de 2014 o 2015. Y nos costó. Así como evolucionamos, crecimos o maduramos como personas también (lo hicimos) como artistas, como compositores, como cantantes. Uno va cambiando. Tuvimos que abrir una compu vieja, sacarle el polvo y revisar los sonidos que veníamos usando en 2015. Agarré celulares viejos, me puse a escuchar melodías viejas para ver cómo era mi manera de componer, los sonidos que usábamos”, contó Vázquez sobre el proceso de composición.

Con guiños evidentes a hits indiscutidos desde la letra o la música, e incluso reversiones de sus propias canciones, las bandas de cumbia pop apelan a esa sensación de volver al pasado. “Acudir a la melancolía, a lo que a nosotros nos generaba. Si a nosotros nos genera melancolía y nos divierte va a conectar así con la gente también”, acotó el productor musical.

La melancolía o la nostalgia. El recuerdo de un tiempo que fue. La canción que sonaba mientras sucedían aquellos amores (o desamores), la música de los veranos interminables, las borracheras primigenias y los recuerdos de una juventud al ritmo de una cumbia local. A pesar de que los jóvenes de entonces, los que nacieron a mediados de los noventa y principios de los 2000, a quienes ahora llamamos millennials o generación z, siguen siendo (aunque menos) jóvenes.

Hoy voy a beber

En nombre de los año' que pasaron sin volverte a ver

Desde 2016

No borré ese amanecer

Un artículo publicado por El País de Madrid buscó los motivos por los que esta generación se aferra a un pasado que recién se fue. Una nueva nostalgia –según explicó entonces el psicólogo Enrique García– específica que se está viendo en las nuevas generaciones.



“Las generaciones más recientes tienen el pasado más presente, exceso de fotos y recuerdos que cumplen la función de obturar la vivencia de la pérdida", explicó también la psicóloga Olivia Szinetar al medio de prensa.

Ahora, en comparación con lo que podría pasar con generaciones anteriores, los recuerdos (sobre todos los que nos hicieron sentir mejor) están mucho más a la mano y son mucho más tangibles gracias a las redes sociales y las plataformas de contenidos.

El verano del auge de la cumbia pop está literalmente a la mano de cualquiera que quiera desbloquear un celular. Ahora también la música que no dejaba de sonar, y le dicen cumbia cheta.