“Fuimos producto de la realidad y no de la comercialización“: Camila Rajchman y Fernando Vázquez sobre el reencuentro, Rombai y la cumbia cheta

Una notificación fue el inicio de todo. Un mensaje que Camila Rajchman leyó en su teléfono, que en la pantalla mostraba un número desconocido sin una fotografía que identificara al remitente. Aún así lo tenía claro: era Fernando Vázquez.

La dupla fue el origen de Rombai, una de las bandas que encabezaron el movimiento de la cumbia pop, el ritmo nacido en Uruguay que a partir de 2014 tomó por asalto las radios, los boliches y los paradores de verano; y protagonistas de un vertiginoso acenso que parecía no tener fronteras. Una dupla que dos años después anunció su separación en un emotivo video en el que explicaban que las razones por las que ella iba a "dar un paso al costado".

Desde entonces, el vínculo entre los dos se convirtió en algo del pasado. Una amistad que ahora intentan reconstruir. "Dije 'bueno, listo. Se animó'. Yo tampoco me estaba animando o no estaba tomando la iniciativa. La iniciativa vino del lado de Fer y fue un mimo al alma", recuerda Rajchman.

Si había intenciones de construír lo primero que tenían que hacer es concretar esa conversación que se debían. La canción, dicen, vendría después. Si es que sucedía. "Literalmente al otro día me tomé un barco y me fui a Buenos Aires", comenta ella.

En Buenos Aires conversaron durante cuatro horas, compartieron una cena y al otro día se metieron en el estudio que el cantante y productor musical tiene en su casa. "Fue como empezamos: una cosa orgánica de estar en mi casa creando con un pianito y así salió. No nos metimos en un súper estudio. Queríamos conectar desde lo que éramos nosotros. Disfrutar, pasarla bien, sin presión de nada. No tenía que salir una canción, si salía bien y si no salía también".

Lo que de ese estudio salió fue Cumbia Cheta, una canción con el espíritu del Rombai de antes que apunta directamente a la memoria emotiva de la generación que bailó sus canciones con una cerveza en una mano mientras llevaba la otra al cielo. Una canción de verano.

Horas antes del lanzamiento, Rajchman y Vázquez hablaron con El Observador como dos amigos que se vuelven a encontrar y recuerdan el primer día de facultad, el primer videoclip y los momentos de felicidad. A continuación un resumen de la entrevista.



Es interesante esto de reconectar desde la madurez del hoy. Pasaron varios años, los dos han crecido, tienen otro recorrido. ¿Qué aspectos creen que cambiaron en el otro que aportaron al proyecto?

Camila: Yo creo que la comunicación por parte de Fer hoy en día es mucho más beneficiosa. Fuimos muy honestos desde el momento cero en el que nos reencontramos, dejamos claro cuáles eran nuestras intenciones desde el lugar de amigos y cuando empezamos a hacer la canción cuáles eran nuestras intenciones a nivel más comercial, por decirlo de alguna forma. Quizás antes nos pasaba por encima la ola. Hoy siento una madurez de su lado, lo reconozco. También noté que empatizó pila con las cosas que yo llevé a esa primera conversación, en la que obviamente cada uno traía sus dolores, sus felicidades y sus recuerdos. Esas dos cosas me sorprendieron para bien.

Fernando: Esa charla tuvo un recorrido de cómo cada uno vivió las situaciones que vivimos, tanto las lindas como las no tan lindas, y nos supimos entender. Siento que los dos maduramos un montón. A veces uno tiene una lectura de lo que es la verdad de uno que no es la verdad del otro, al final la verdad es una interpretación de la realidad de cada uno. Nos entendimos, nos abrazamos y vimos que también las cosas que nos pasaron fueron desde las presiones y los miedos. Se rompió una amistad que era re linda. Al final todo nació desde una amistad, terminamos laburando juntos y todo se rompió cuando nos empezamos a presionar mucho con que teníamos que ser profesionales, que el show tenía que ser épico y las canciones tenían que ser las mejores. Eso fue lo que nos llevó a distanciarnos. Hoy con otra madurez me encanta estar otra vez al lado de Cami, volver a hacer amigos y poder disfrutar de su amistad y su compañía. Siempre fue muy buena en eso, yo siempre me sentí re acompañado con su amistad. Eso es lo que yo quería recuperar.

Cuando entraron al estudio, cuando empezaron a pensar en la música, ¿siempre pensaron en volver al sonido original de Rombai o se planteó la posibilidad de hacer algo diferente?

C: Siempre tuvimos raíces en el comienzo. Pero cuando pasás muchas horas en el estudio empezás a perder un poco la objetividad, porque a una canción le haces cuatro estribillos y empezás "este me gusta más porque tiene una mejor melodía pero este es más pegadizo". Después empezamos a probar otros sonidos, nos fuimos por la electrónica en un momento.

F: Queríamos hacer una canción que se pareciera y te hiciera sentir lo mismo que te hacen sentir las del principio, las de 2014 o 2015. Y nos costó. Así como evolucionamos, crecemos y maduramos como personas también [lo hicimos] como artistas, como compositores, como cantantes. Uno va cambiando. Tuvimos que abrir una compu vieja, sacarle el polvo y revisar los sonidos que veníamos usando en 2015. Agarré celulares viejos, me puse a escuchar melodías viejas para ver cómo era mi manera de componer, los sonidos que usábamos.

C: Notas de celular para buscar frases de aquel entonces.

F: En mi celu siempre tengo. Si ahora sale una frase que me gusta para una canción lo anoto.

¿Hay frases que tenías en esas notas viejas que ahora están en la canción?

F: "Estás jugando con fuego y te vas a quemar" es una frase que tenía hace mil años, que capaz que ahora no la usaría para una canción pero si en aquel momento la anoté es porque en esta canción tiene que ir.

C: Y creo que es la frase más fuerte de la canción.

F: Es la que más te queda.

Gianluca Pintos

Cumbia Cheta tiene ciertos guiños a canciones anteriores. Desde la melodía, que tiene una similitud con Yo te propongo y la letra que hace referencia directamente a Locuras contigo.

F: Arranca con un guiño a Locuras contigo. Acá es "yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar". Como que está hablando de esa situación. Hay gente que lo entendió y gente que dice "no se les cae una idea". Pero es justamente esa la idea, y creo que mucha gente va a conectar por ese lado.

C: Encima sigue "verano de locuras contigo que nunca podremos superar". De hecho los comentarios en tweets, los comentarios en tiktok y en Instagram son "desbloqueando el 2015", "por favor vuelvan al verano de 2015". Es un guiño a eso. No es que no se nos cayó una idea. Hicimos muchísimas letras que después fuimos sacando. Pero fuimos a lo simple.

F: Acudir a la melancolía y a lo que a nosotros nos generaba. Si a nosotros nos genera melancolía y nos divierte va a conectar así con la gente también. Podemos hacer muchas canciones más, pero sentíamos que esas guiñadas eran importantes.

¿Cuáles siguen siendo las bases de la cumbia cheta o de la cumbia pop?

F: El tiempo, la velocidad de la canción es importante, que esté casi como una electrónica. Los coros de estadios, que los pueda cantar una barrabrava. Después los tonos agudos, la manera de cantar de Cami también es un poco la esencia de la cumbia cheta. Que sea cumbia, que tenga el güiro. El momento del meneadito para bajar. Tiene su estructura y sus condimentos, generalmente jugamos con eso y no son siempre iguales pero sí hay ciertas reglas para que sea una cumbia cheta. Y no es que lo diga yo, es que la gente lo interpreta así. Yo he sacado otras cumbias que para mí eran cumbia cheta y la gente me dice "no, disculpe señor, estuve revisando las reglas y eso no es cumbia cheta". Bueno, perdón.

C: Para vos esas son las condiciones de una canción de cumbia cheta en cuanto a la producción musical. Yo tengo otras. Como de producción musical no entiendo nada diría que es por lo general un grupo de amigos, o un grupo mixto de personas, que se muestran lo más natural posible. Algunos son producto de una comercialización y otros son producto de la realidad. Por eso yo también creo que a nosotros nos fue tan fácil volver: porque nosotros fuimos producto de la realidad y no producto de la comercialización. Hay cosas que se generan por comercialización, por "quiero hacer de esto un producto". Y hay otras cosas que son genuinas. Creo que en este caso la cumbia cheta nace de lo genuino. Y también del nombre que le pone la gente.

En su momento la gente se abrazaba el término de cumbia cheta, pero por otra parte ustedes siempre hablaron de cumbia pop. ¿Por qué toman ahora este nombre para la canción?

F: Para no llevarle la contra a la gente, 100%. Seguimos estando en desacuerdo, porque no hay ningún estilo musical que se tenga que representar solamente por un nivel social económico y cultural. Es cumbia pop propiamente dicha y es para todo el mundo, no solamente para los chetos. Además nosotros, o por lo menos yo, no me sentía un cheto. Me sentía que me estaban ejerciendo un lugar que nada tenía que ver. Siempre fui de nivel socioeconómico medio, normal, de una familia de Ciudad de la Costa, nada que ver con un cheto. A mí no me gustaba, pero por sobre todas las cosas porque no me gustaba que lo encasillaran para ese lugar. Para mí la música es música. No es rock cheto o reguetón cheto. Es algo de acá del sur, como la cumbia villera y la cumbia cheta, para mi no está tan bueno.

C: Igual le pusimos así a la canción...

F: Ahora para no llevarle la contra a la gente, porque si la gente ya le dice cumbia cheta y hace una campaña pidiendo que vuelva la cumbia cheta, ¿nosotros les vamos a decir "no, chicos es cumbia pop"? La opinión nuestra ya la saben y vamos a tomarla como una palabra sin significado. Cumbia cheta, pero no por el significado de lo cheto sino porque se le llamó así.

C: Por lo que representa para la gente.

Gentileza

Varias bandas que en su momento hacían cumbia cheta están regresando. ¿Por qué les parece que está pasando esto en este momento?



C: Yo voy a ser honesta y le voy a atribuir un poco el regreso a Fer. Por lo menos la movida la empecé viendo por Fer porque la gente se lo pedía. Si hubo un antecesor, sinceramente no lo sé. Sé que a él se lo pedían muchísimo y lo sé porque me etiquetaban en tantos comentarios que no alcanzaba a leer. Entiendo, me parece fantástico y apoyo que se sumen todas las bandas que quieran a esta movida porque fue lo que pasó y lo que enriqueció el movimiento en su momento. Si hubiese sido solamente Márama, Rombai, Toco para vos y Agapornis, no hubiese sido tan enriquecedor el movimiento de cumbia pop en el 2015 como lo fue. Vinieron cientos de bandas más, había lugar para todas y todos querían escuchar cumbia pop en vivo. Eso es lo fantástico de este movimiento, que vuelva el lugar para todos, que todos vuelvan a tener la posibilidad de sonar.



F: Son modas también. La gente va de ponerse chupín a oversize y del oversize al chupín. Veníamos de música un poquito más oscura, como un RKT, que a mi me encanta igual. El movimiento empezó por la gente "fuera el RKT, que vuelva la cumbia cheta". Yo agarré esos mensajes y empecé a reaccionar: me encanta que vuelva la cumbia cheta, ya me pongo en campaña a laburar para ustedes y este verano volvemos, pero me encanta el RKT. Que no sea una campaña para opacar otra cosa. Simplemente son movimientos y cosas que van sucediendo. Empecé a reaccionar a los videos de la gente, capaz que fui el primero en eso pero después el movimiento es el movimiento. No soy solo yo. Está buenísimo, como dice Cami, que todo se enriquezca. Hace que surjan buenas canciones y todos nos inspiramos de todos.

¿Sienten que está la presión del hit en este regreso?

F: No, es divino. Nosotros tuvimos la presión del hit en Yo te propongo. Veníamos de 2014 con Locuras contigo, hitazo de verano, pero éramos como una novedad. En 2015 era como "che, ¿y ahora qué van a hacer que no son más novedad?". Y la rompimos con Yo te propongo. Teníamos presión y me acuerdo que la pasamos un poco mal en el estudio, por lo menos yo componiendo. Me rompía la cabeza. Esta vez lo disfrutamos y dejamos un poco las expectativas de lado. Es producto de nuestra madurez también, de todos estos años de laburar nosotros personalmente. Ahora en el reencuentro me doy cuenta que también Cami laburó mucho esa parte y dijimos "si nosotros lo disfrutamos, vamos a hacer disfrutar a la gente". Punto. Lo tenemos que hacer es divertirnos y pensar qué es lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Los resultados para nosotros ya son fantásticos, si la gente conecta o no ya no depende de nosotros. Soltamos eso. Obviamente nos encantaría que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros y sé que para algunas personas va a suceder, pero si no sucede a nivel popular no pasa nada. Antes, sí pasaba algo emocional. No pasaba nada en la vida real, pero para nosotros emocionalmente sí nos derrotaba un poco. Ahora lo disfrutamos.

C: Todavía la canción no salió y para mí ya ganamos. Emocionalmente ganamos, en el reencuentro ganamos y ganamos también en divertirnos. Ganamos en la creación del videoclip, que fue como revivir cosas que no vivíamos hace muchísimos años. Y creo que lo hicimos desde un lugar mucho más consciente de que no es eterno. Antes lo vivíamos sin saber que eso iba a tener un fin, y por lo menos yo desde este lugar aproveché cada instante. Si la gente después disfruta este tema, si la gente lo elige o si la gente –soñando alto– elige que este sea el tema del verano yo los abrazo y realmente se los agradezco. Lo voy a mirar a Fer y le voy a decir 'lo hicimos una vez más', pero si no igual lo hicimos una vez más y para mí ya ganamos.