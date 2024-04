Reapareció Luis Barrionuevo y criticó duramente a Javier Milei: "Estamos en problemas"

Tiempos aquellos en los que Luis Barrionuevo y Javier Milei tuvieron un acercamiento político en plena campaña presidencial del 2023. Hoy eso queda lejano. De hecho, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) criticó duramente al mandatario argentino por su gestión tanto política como económica del país. El sindicalista se mostró preocupado por la baja del consumo en los sectores populares y de clase media, especialmente, en la industria del turismo, de la que él es parte.

"Estamos en un tobogán, el consumo se está agotando. Lo que yo puedo hablar de nuestro gremio que tiene que ver con el turismo, la hotelería y la gastronomía, se vino abajo totalmente. Estamos en un callejón sin salida desde enero. Ya hay comercios que están cerrando porque ya no pueden bancar. La hotelería de cinco estrellas están 30% menos; los de cuatro estrellas 60% menos. La gastronomía en general, los que hacían doble turno, ahora hacen medio turno. Todo esto hace al consumo y si no hay consumo no hay país", señaló en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Luis Barrionuevo apuntó contra las medidas de Milei

El gremialista, además, se mostró disgustado por la manera de gobernar que posee Javier Milei. "Indudablemente no tiene noción de lo que es gobernar para todos los argentinos. Lo que hoy está sucediendo con la salud, los medicamentos, no tiene noción del peligro. Creo que la política que está llevando a cabo el presidente Milei con los ignotos incapaces que tiene alrededor el país no va a funcionar", aseveró.

Barrionuevo también manifestó que ve al país "muy mal" y que dicha crisis sociopolítica que enfrenta la Argentina se verá en la próxima marcha en defensa de la universidad pública del 23 de abril, que, a su vez, apoyará la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Estamos en problemas y lo digo por experiencia, por años. Son cosas que ya hemos vivido. Estos ajustes, estas vicisitudes... en lugar de consolidar la paritaria por año, lo estamos haciendo por mes... las remarcaciones diarias. Todo esto ya lo hemos pasado", recordó.

Finalmente, Luis Barrionuevo aseguró que dada las condiciones en las que se encuentra la economía existen "argumentos de sobra" para que los trabajadores estén en la calle. "Tenés la industria textil en baja, las automotrices están trabajando a la mitad, lo mismo pasa con la industria...hay muchos sectores así... el gobierno debe gobernar para todos los argentinos, todos los estamentos. Si quiere terminar con los ñoquis, que lo haga, si quiere terminar con el fondo fidusiario, me parece bárbaro. Pero no así. La situación no está bien", cerró.