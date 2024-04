Julio Chávez reflexionó sobre la actualidad argentina: "Es muy fuerte ver una población que está siendo maltratada"

Julio Chávez no solo se caracteriza por su prestigiosa carrera como actor, escritor y director, además, por tener un perfil muy bajo y alejado de las cámaras, salvo en momentos en los que presenta su trabajo. Tampoco suele involucrarse en cuestiones políticas ni sociales, al menos públicamente. No obstante, en enero, sorprendió una aparición suya en un video de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) en protesta por uno de los artículos de la Ley Ómnibus referidos a la Cultura y particularmente a la protección de propiedad intelectual.

En referencia a esta participación, el actor que acaba de estrenar Lo sagrado, una obra de teatro que escribió junto a Camila Mansilla, indicó que "no podía no responder" a esta solicitud de SAGAI cuando ellos son los que defienden sus derechos. "Yo no podía no poner el cuerpo. No podía no responder a eso. Si voy y recibo de SAGAI una liquidación de gente que está protegiendo lo que tiene que ver con lo que entiende que son mis derechos como ejecutante, como intérprete. Si formás parte de los beneficios de ser ciudadano, en el momento en el que hay que poner el cuerpo, ¿cómo no vas a hacerlo?", contó en una entrevista con Infobae.

Su referencia a la actualidad no quedó ahí. El actor también se mostró muy disgustado por "la forma en la considera que está siendo tratada la población" en la actualidad y cómo desde la política y desde lo medios se refieren a los ciudadanos. "¿Con qué derecho se habla con ese tono? Es muy fuerte ver una población que está siendo maltratada, de muchos lados y de muchas maneras. Dicen: 'Y ahora vas a que tener que pagar', 'Y ahora vas a tener que pagar esto', ¿qué es eso?", se preguntó el intérprete.

"Lo Sagrado", la nueva obra de teatro de Julio Chávez

Julio Chávez escribió, protagoniza y dirige "Lo Sagrado".

Lo Sagrado es una obra de teatro que no solo escribió el actor, además, por supuesto, la protagoniza junto a Rafael Federman, Claudio Medina y Eugenia Alonso. Cuenta la historia de Rafael, un escritor y filósofo, que vive solo en una playa. Al terminar una obra autobiográfica, recibe la visita del hijo de una expareja con que él, en su momento, vivió. El joven lo invita a que cumpla una vieja promesa de hace años. Y, en esa reunión, definirán qué entiende cada uno como sagrado.

La obra se estrenó el pasado 12 de abril en el Paseo La Plaza y ya se puede ver los viernes, sábados y domingos.