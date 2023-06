Fernández dijo que en su gobierno no hubo corrupción: "No le entregamos obras a amigos"

El presidente Alberto Fernández hizo este mates una contundente defensa de su gestión enfocándose en la transparencia, a la que contrapuso con otros gobiernos que tuvieron casos de corrupción, un discurso que fue interpretado en algunos sectores como un mensaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner, condenada en diciembre pasado en la causa conocida como Vialidad, en medio del enfrentamiento entre ambos dirigentes.

"El día que deje el gobierno voy a mandar a todos los diarios mi declaración jurada de bienes. Quiero que todos vean que hay un presidente y muchos funcionarios de mi gobierno que se van a su casa igual que cuando llegaron. No enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no le entregamos obras a nuestros amigos, no hicimos nada de eso", dijo Fernández.

El presidente se expresó así durante la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia que depende de Jefatura de Gabinete en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, junto al coordinador de ministros Agustín Rossi, quien recientemente presentó su precandidatura presidencial por el Frente de Todos, que cuenta con el respaldo del mandatario.

Su discurso ocurre en medio de las fuertes internas en el espacio oficialista de cara a la contienda electoral, con Fernández a favor de definir la candidatura en una PASO, contra sectores del kirchnerismo y el ministro de Economía, Sergio Massa, que promueven llegar a un nombre por consenso.

Hace un par de semanas, Alberto Fernández ya había hablado en una entrevista sobre "descuidos éticos graves" de su vicepresidenta por "haber firmado acuerdos" con Lázaro Báez, el empresario beneficiado con obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Cristina Kirchner, lo que derivó en la causa de Vialidad.

"Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable", insistió este martes en su discurso con tono de balance.

No quiero que haya un fideicomiso tan ciego que nunca se puede ver.



Fuimos nombrados para servir al pueblo y lo hicimos con dignidad. Así se construye la integridad de la Administración Pública.



Mis palabras en la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia

"Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe, nos salpica a todos", advirtió y sostuvo que su gobierno "subió la vara” de cara a la próxima administración, momento en que aprovechó también para criticar el sistema de participación público-privada (PPP) creadas por el expresidente Mauricio Macri.

En otro tramo de su exposición, el presidente dijo que a sus funcionarios "nadie" les cuestionó la "ética" en sus funciones y volvió a dejar un mensaje ambiguo al contar una charla que mantuvo con un empresario.

"El otro día hablando con el presidente de un laboratorio, me dijo 'hace muchos años que estoy en este rubro y es la primera vez que un gobierno no me pide plata' y eso me llena de satisfacción porque son mis funcionarios, pero no dejo de pensar que eso que ocurre en nuestro Gobierno debe ser una regla, no podemos ser la excepción", señaló.