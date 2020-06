Fernández manda a leer la Constitución a una periodista y ataca a Macri

El presidente argentino, Alberto Fernández, sostuvo el miércoles en la noche una tensa entrevista desde la Quinta Presidencial de Olivos con Telefe Noticias, que conducen Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

¿Los temas de la tensión? La intervención y expropiación del gigante agroexportador Vicentin y la negociación de la deuda argentina, abordados en la parte final del programa, y sobre los cuales el mandatario —con el semblante serio— "corrigió" en varias oportunidades a la periodista Cristina Pérez, y le aconsejó leer no solo la Constitución argentina, sino también la Ley de Expropiaciones.

Todo comenzó, sin embargo, con ánimo distendido. El mandatario, a quien el miércoles el director de la Unidad Médica Presidencial, el médico Federico Saavedra, recomendó restringir sus contactos y su agenda de visitas a localidades, comenzó hablando de su salud. Dijo que se sentía perfectamente, que atendería el consejo de trabajar "desde casa, como todos los argentinos" y que entendía la situación en el contexto de un contagio que seguía creciendo en el área Metropolitana de Buenos Aires.

Fernández aseguró que estaba en contacto permanente con Axel Kicillof, el dirigente peronista que ejerce la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Larreta, el opositor que es jefe de gobierno de la capital argentina. "Tenemos una mirada muy cercana", dijo, en relación al combate de la pandemia.

Al fondo del escenario desde el cual Pérez y Barili hacían sus preguntas en el estudio, colgaba un cartel con la cifra 90, que recordaba la prolongada cuarentena argentina.

El mandatario argentino, preguntado sobre un eventual regreso a la fase uno de restricciones, soltó una extensa explicación sobre la"absoluta emergencia" que se vivía, mostró un gráfico que aludía a la ocupación cada vez mayor de las camas hospitalarias, reiteró que tenía "un compromiso ético" con los argentinos y negó que en él hubiera un dilema entre la vida y la economía.

Sobre los que optaron por la economía pidió mirar "al lado, 45 mil muertes en Brasil". "Yo no me hago el distraído", dijo dos o tres veces y, ya con el tono más marcado, adusto quizás, recordó que la gente quería salir a correr, salieron a correr; quería salir a pasear, y se salió; querían abrir las tiendas de ropa, y se abrieron. Entonces, volvió a mostrar el gráfico hospitalario, como una consecuencia de esas flexibilizaciones.

Más adelante vino la pregunta de Pérez en la que pidió al presidente que explicara como se pasó "en solo días" de decir que eran "ideas locas" que el Estado argentino se quedara con las empresas a ordenar "la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada". Habrá un estadio intermedio, indagó.

La cámara tomó a Fernández, que aguantó la pregunta sin un solo gesto y luego se tomó unos segundos para responder. "La pregunta funcionaría mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", dijo. Y ella le respondió: "Yo soy la periodista y usted el presidente, disculpe, tengo derecho a expresarla como me parezca". "Usted dígalo como quiera", respondió Fernández, que señaló que quería marcárselo a los oyentes. "Eso de decir polémica y cuestionable...es lo que usted cree..". Pérez insistió: son los constitucionalistas quienes dicen que la Constitución no le da atribuciones al presidente para intervenir en una empresa de esa manera...

Hasta cuatro veces, una tras otra, Fernández le dijo que estaba equivocada "y yo lo que le recomiendo entonces además es que lea la Constitución", lo que acompañó moviendo las manos, como si más que una página, pasara un caja de un lado a otro. Y después, ante otra réplica de Pérez, le sumó a las recomendaciones de lectura de la Ley de Expropiaciones.

El presidente pudo luego reiterar lo que ha sido la argumentación que ha acompañado la intervención de la agroexportadora Vicentin: estamos expropiando una empresa que no está funcionando bien, que ha sido acusada de maniobras que han hecho daño al sector agropecuario argentino y que nadie nos ha presentado una mejor alternativa.

Fernández insistió en que lo que "más quiere" es recuperar la empresa, "salvar una fuente de trabajo" y evitar una quiebra. "Estoy absolutamente abierto (a escuchar alternativas) porque no soy un necio", remató ese primer round del forcejeo.

El siguiente fue el tema de la deuda y otra vez Fernández y Cristina Pérez volvieron a los darlos verbales. Ella recordó que él no quería ser el presidente del default, y el presidente, interrumpiéndola, dijo "no, yo no soy el presidente del deafult. El presidente del default es el que me precedió". Antes Fernández consignó que algunos bonistas habían asumido una posición muy dura, que su gobierno estaba haciendo una gran esfuerzo para negociar, dejó claro que se habían a comprometer en la medida que se pueda "pero ni un milímetro más". "Y en eso soy inflexible", dijo

Al final, Fernández, tras tomar aire, le dijo a su interlocutora que "parecía que por momentos" no lo escuchaba. El interés del presidente en ese punto era puntualizar que el default venía de antes "y no es que estamos más cerca" ahora. No precisó, sin embargo, si se estaba más cerca de un acuerdo o no en el tema de la deuda porque "no depende solo de nosotros, sino de los otros" y alargó esa última palabra.