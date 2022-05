Fernando Pereira le pidió al gobierno "hacerse cargo" y habló del "fracaso del modelo"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló este lunes del "fracaso" del modelo del gobierno y lo llamó a "hacerse cargo" en varios de los aspectos centrales de la gestión. En particular, de promover la reforma en el sistema de seguridad social.

El titular del partido opositor reafirmó que el gobierno no tuvo voluntad de diálogo en este tema y llamó la atención sobre que primero debe acordar en la interna de la propia coalición. Pereira sostuvo que el reclamo gubernamental de que el Frente Amplio se sume a apoyar una reforma responde a un cálculo electoral. "Dicen que la reforma es imprescindible" ,ironizó. "Entonces, supongo que se harán cargo" apuntó al sostener que el gobierno debería impulsar el proyecto por sí mismo si lo considera tan urgente.

La apelación de Pereira se refería, en forma irónica, a la voluntad expresada por varios representantes de la coalición de gobierno en cuanto a que la reforma del sistema debe contar con el apoyo de la oposición, para que así también asuma los costos que ante la población generará una iniciativa de este tipo.

Consultado, remarcó que sobre el tema existe una fuerte diferencia en cuanto al diagnóstico inicial. "El Frente Amplio cree en una reforma cuyos efectos no recaigan en los sectores más débiles", adelantó. Sus precisiones, aclaró, se dan en base a los adelantos que sobre el asunto llegan desde el gobierno, si se toma en cuenta que no existe ningún documento oficial con una propuesta y que los lineamientos presentados la semana pasada por la Comisión de Expertos no son vinculantes. "No sabemos sobre qué discutir", lamentó. "No hay un solo papel", agregó.

La postura de la oposición es que debe haber una reforma integral de todo el sistema, sin dejar aparte a ninguna de las cajas. En ese marco, el Frente Amplio apunta al Sistema de Pensiones y Retribuciones de las Fuerzas Armadas . "Que empiecen por la Caja Militar", desafió Pereira. "Que tengan la audacia de transformar una caja que genera el mismo déficit que todo el Banco de Previsión Social", sostuvo.

"El que gana el gobierno se tiene que hacer cargo" insistió el Frente Amplio, al señalar las falencias de la gestión en otros puntos. Por ejemplo, en la salud. "Que se hagan cargo de la falta de medicamentos en los hospitales. Porque faltan medicamentos", dijo. La oposición había promovido la semana pasada un llamado a sala al ministro Daniel Salinas y a las autoridades de ASSE por este tema.

Pereira también puso énfasis en las diferencias que en el propio gobierno generan los recursos destinados a la educación. Allí advirtió sobre los reclamos del Partido Colorado en torno a un mayor presupuesto para la enseñanza en la próxima Rendición de Cuentas. "Parece algo disparatado" ironizó. "El gobierno reclamándole al gobierno", expresó. El titular del Frente Amplio también se refirió al pedido de Cabildo Abierto de quitarle el IVA a 19 productos de la canasta básica. "Algo al que el propio gobierno dijo que no. Decidan de qué lado están", reclamó.

"Hay un modelo que fracasó, y ese modelo es el gobierno", afirmó Pereira. "En todos lados se ve carestía, bajaron los salarios, los uruguayos están más empobrecidos y miles de uruguayos están en situación de calle", lamentó. Prueba de ello, insistió, son los 4.215 cupos que el Ministerio de Desarrollo Social habilitó para atender a personas que están a la intemperie en el marco del Plan Invierno. Una demostración de que, dijo, hay una cifra mucho mayor de uruguayos en la calle. "Es una demostración del fracaso", añadió.

Pereire se preguntó dónde quedó la promesa de generar "los cinco mejores años de nuestras vidas" como se había planteado en la pasada campaña electoral. "De eso, nadie sabe nada", lamentó.

El presidente del Frente le tendió la mano al gobierno si se plantea un diálogo sobre la seguridad pública, ante los "datos muy alarmantes" de las últimas semanas. "No vamos a pedir renuncias, como se hizo antes" adelantó. La oposición llamará a sala en junio al ministro Luis Alberto Heber. Pereira reconoció que se trata de un problema muy difícil de resolver, que no pasa tanto por lo policial sino por aspectos sociales y culturales.

Allí marcó una contradicción de gobierno, que adjudicó la mayoría de los últimos homicidios a ajustes de cuentas y venganzas entre bandas. "El mismo diagnóstico que había en el gobierno anterior", recordó. El problema, sostuvo, es que la actual administración aseguro que tenía una respuesta.