Fernando Pereira: “Para nosotros y para el gobierno el referéndum empezó hoy”

Por Paula Ojeda.

Para Fernando Pereira el 9 de julio es el primer día del “segundo tiempo”. Un día antes, la calle Jackson estaba repleta de militantes que se saludaban eufóricos por haber superado el objetivo de firmas para promover un referéndum contra135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). A 24 horas del acontecimiento, el presidente del PIT-CNT recibió a El Observador en la sede de la central sindical.

“Para nosotros y para el gobierno, el referéndum empezó hoy”, aseguró. Tomará unos pocos días de descanso -menos de una semana- por orden médica ya que hay valores que no tiene “en la línea adecuada”. De todas formas, si bien no las adelantó, admitió que ya está pensando en estrategias. “Soy un obsesivo de los temas que sigo porque debajo mío hay miles”, dijo.

Para este “segundo tiempo” -como él y otros dirigentes sindicales lo han definido- se inspira en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y en el entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez, a quien considera “un GACH del fútbol”. “Los partidos se ganan en los detalles”, citó Pereira. Por eso se trazó como objetivo “armar una selección donde todos tengan un lugar donde jugar y sea su mejor lugar”. A continuación, un resumen de su entrevista.

¿Cómo evalúa la estrategia de este “primer tiempo” de la campaña?

Cuando empezamos la campaña teníamos cinco etapas muy claras. Una que era salir a juntar el primer círculo de militantes que fueron esas primeras 100 mil firmas. Luego ampliar ese círculo para llegar al entorno de las 250 mil. Luego teníamos una meta de llegar a 450 mil y después a 600 mil. En esa meta quedamos 30 mil firmas abajo. Entonces obviamente a todos nos entró la preocupación de que el referéndum pudiera no llegar por muy poco. Ahí hicimos un llamado a la ciudadanía en la conferencia que se hizo en Fucvam. Dijimos que no necesitábamos grandes contingentes de personas juntando muchísimas firmas sino muchísimas personas juntando pocas firmas.

¿Cómo hicieron para pasar el momento en el que las cosas no iban bien?

Este local funcionó todo el tiempo y había una comisión de cómputos que nos iba indicando en qué punto de las ciudades estaban flojos. Entonces hubo tres estrategias: uno, ir a las barriadas donde estábamos flojos -eso fue muy exitoso-, una segunda lógica fue que no podíamos dejar ninguna feria sin cubrir -generar condiciones para que haya militantes en cada cuadra de la feria- y luego dijimos que no podía quedar ningún militante sin salir a juntar algunas (firmas). Creo que esto fue la expresión final, pero todo fue pensado a la luz de información. Este fue el referéndum para el que más firmas se entregó en la historia del Uruguay. Enmarcado en una pandemia. No sé si estamos valorando el momento histórico del 8 de julio, porque hoy es 9 (por el viernes en que se realizó la entrevista) y deberíamos celebrar que un mundo de militantes, a las cinco de la tarde, se paró en 18 de julio para defender la democracia, encabezados por el general Líber Seregni. Ayer fue un día glorioso para el pueblo uruguayo. El mismo día que se le hizo un homenaje al GACH, al que nos hubiera gustado ir, pero no nos invitaron.

¿Por qué cree que no los invitaron?

Hasta ahora no lo entiendo. Tampoco es un reclamo, porque el homenaje a personalidades de ese volumen se puede hacer desde distintos lugares. Tendría que haber habido un formato que abarcara también al reconocimiento social. Si no era el PIT CNT, que sean otros integrantes de la sociedad, pero creo que el PIT CNT representa innegablemente a una parte de los trabajadores organizados.

Leonardo Carreño

Fernando Pereira ingresando firmas contra la LUC a la Corte Electoral

¿Por qué piensa que el Ministerio del Interior no intervino en la aglomeración en la sede del PIT CNT ni después en la Corte Electoral?

Con el Ministerio del Interior se habló del operativo, colocaron motos para que la caravana funcionara. Pero si hay algo que no se puede controlar es la alegría. Ayer había gente contenta. Nosotros intentamos que no se hiciera, pero tampoco se puede... Por suerte estamos en un momento donde los casos están bajando sustancialmente. Cualquier intervención hubiera sido ilógica. La situación de Uruguay permite que haya personas al aire libre. Otra cosa es en lugares cerrados. La gente nos desbordó, pero es la gente.

Podría argumentarse que en todas las aglomeraciones es la gente la que se desborda, pero aún así el Ministerio del Interior decidió no intervenir.

Sí y me parece que hicieron bien. Se pueden cortar muchas cosas, menos las libertades. Era un día en que la gente decidió que quería celebrar y lo hizo con cuidado. En la Corte hubo cierta aglomeración, pero en 18 de julio estaban todos de tapabocas, separados y con distancia. La emoción nos pudo haber jugado una mala pasada, todos en este período hemos tenido algún error. Lo que pasa es que solemos juzgar el error ajeno y perdonar el propio.

¿El referéndum es contra la LUC o contra el gobierno?

Esto no es más nada que una ley, después habrá otras confrontaciones con el gobierno. La desigualdad, ¿cómo es posible que en un país que se perdieron 55 mil puestos de trabajo y hay 100 mil nuevos pobres haya otros uruguayos que concentraron US$4.000 millones en bancos uruguayos y extranjeros? Eso es pecaminoso. Esas discusiones van a seguir. Esta es una forma de legislar que no se la queremos dejar refrendar a este gobierno ni a ningún otro. Si viniera el Frente con una LUC, nosotros seríamos críticos de esa LUC y probablemente iríamos a un proceso similar. Tendríamos más éxito o menos éxito, pero probablemente iríamos a un proceso similar.

Ha reclamado varias veces la falta de cobertura mediática. ¿Se podrían haber juntado 800 mil firmas con un “blindaje mediático”?

Yo no le llamo ‘blindaje’. Los cuatro artículos que llevaba Larrañaga para promover la reforma constitucional hubo programas y programas explicando... Con este referéndum, tres programas -Desayunos Informales, La Letra Chica y Polémica en el Bar- y fueron en estos últimos diez días. ¿Esta es una decisión de los periodistas? No, es una decisión de los medios, pero los periodistas optan por hacerse cargo de las decisiones de los medios. ¿Quién pone los titulares? ¿El periodista o el que decide? El que decide, entonces, ¿por qué ustedes se colocan en defensores del que decide?

Camilo dos Santos

Entrevista a Fernando Pereira en la sede del PIT CNT

¿Cree que esta instancia va a condicionar la agenda del gobierno?

Se verá, pero tenemos múltiples herramientas para defendernos. Entre ellas las movilizaciones. Me parece bien que Lacalle diga que hay que esperar a que la Corte Electoral laude, pero mientras tanto ellos y nosotros nos estamos preparando para el segundo tiempo del partido. Ojalá sea una pelea con dignidad. El referéndum no fue contra el gobierno, el paro del 17 de junio fue contra el gobierno y se expresó. No nos escondemos. Acá hay hambre, una enorme desigualdad, hay que cobrarle impuestos a los que se enriquecieron en este período, por ejemplo exportadores o agroexportadores, acá hay una situación de trabajo que se tiene que empujar con obra pública.

Ese paro del 17 de junio, el gobierno dijo que no era justo. ¿Vos viste algún gobierno que diga que un paro es justo? Las cosas cambiaron porque los trabajadores pelearon. Cuando se cobra el sueldo, hay un recibo que dice 'aguinaldo', eso lo ganó un sindicato. Tenés un recibo que dice 'salario vacacional' y eso lo ganó un sindicato. Tenés un salario por el cual se aporta al BPS y eso lo ganó un sindicato. Si tenés un hijo y ganás menos de tantas BPC, tenés una asignación que la ganó un sindicato. Entonces yo no entiendo cuando gente que tiene todos esos beneficios logrados por los sindicatos y se les gana la cabeza con un sentido común irresponsable de plantearle que los sindicatos son los que hacen que las empresas se vayan.

Su mandato en la presidencia de la central podría terminar este año, ¿le ofrecieron la presidencia del Frente Amplio?

Me lo mencionaron alguna vez, pero respondí que no estaba en mis planes. Formalmente nadie, informalmente respondí inmediatamente que no tenía intenciones. ¿Esto significa que no lo pueda cambiar en algún momento? Todo puede cambiar en algún momento.

¿Cuándo se arranca a pensar en “el segundo tiempo”?

Yo empecé hoy. Tengo una orientación médica de tomarme unos pocos días por unos valores que no tengo en la línea adecuada, pero pocos días. Cuatro. Pero ya estoy pensando en cuál puede ser la estrategia. Ya llamé compañeros del campo popular, académicos, científicos, gente de la cultura. Uno tiene que mover sus herramientas porque el gobierno tiene las suyas. El presidente dice que va al dentista a las 14:15 horas y tiene a todos los periodistas en la puerta. Es lógico. Pero con menos herramientas tenemos que estar en condiciones de dar un debate. Hay que pensar quiénes van a ser los voceros de este “segundo tiempo” que seguramente no sean los mismos que el del primero. El referéndum empezó hoy para los dos. Para nosotros y para el gobierno. Los dos sabemos que hay firmas suficientes.

¿Qué errores quiere volver a cometer?

Los estoy anotando, pero por las dudas no se lo digo al rival. Los discutí internamente, los medito y los escribí. Los partidos se ganan por detalles, dijo el Maestro Tabárez. Él es un ícono del Uruguay, una especie de GACH del fútbol. Crear una organización donde hasta el último se sienta parte del equipo es lo que tenemos que lograr. Eso es pensar la estrategia del referéndum. Ver cómo se puede armar una selección donde todos tengan un lugar donde jugar y sea su mejor lugar.

"Hacer política con 'p' minúscula"

El sindicalista cree que hay políticos que convierten a la actividad en un “show de VideoMatch” y que una minoría se "han dedicado a hacer política con 'p' minúscula".



- ¿Quiénes son?



Los que creen que la mejor manera de defender al gobierno es que cualquiera que asoma la cabeza para hacer una crítica es tirarle con lo que tengan a la mano. Creo que el gobierno en algún momento tendría que llamarlos para decirles 'esto no vale'. 'Duro con las ideas, suave con las personas', dijo Lacalle Pou. Estas personas son duros con las personas y suaves con las ideas.



No es posible que porque algo lo diga (Guido) Manini, yo tenga que estar en contra y al revés. Acá han venido diputados de Cabildo Abierto con ideas muy buenas. Otras les dije que eran una porquería, con toda honestidad.



- ¿El ministro Daniel Salinas tendría que haber sido interpelado?



En mi opinión no. Salinas ha tenido en todo momento una actitud aperturista y entiendo que hay decisiones que puede tomar él y otras que no. No podía ir a un confinamiento, solo puede el presidente. Probablemente Salinas quisiera. Habrá muchos aciertos y muchos errores, pero el que no se equivoca es Superman.