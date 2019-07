Ferreyra: "No hay una razón por la cual no haya jugadores de Nacional"

El técnico de la selección de Uruguay que jugará los Juegos Panamericanos de Lima, respondió a la controversia que se generó tras su decisión de no convocar jugadores de Nacional.

En las últimas horas se elevaron voces exigiendo respuestas sobre el criterio de selección de los futbolistas.

En ese sentido, el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, manifestó públicamente a Referí su disconformidad y opinó que el club debería oponerse a ceder a Darwin Núñez.

Ferreyra fue consultado por Referí sobre los motivos por los cuales no hay jugadores de Nacional en la lista teniendo en cuenta que tres jugadores albos formaron parte del proceso, a saber: Santiago Rodríguez, Pablo García y Mathías Laborda.

"No hay una razón, lo que sí te digo es que se hicieron muchas gestiones desde el punto de vista de la gerencia, también nosotros como cuerpo técnico, se hicieron muchísimas gestiones con todos los equipos, que son innumerables e imposibles de detallar, y luego de hacerlas hicimos esa lista. Pero no hay una razón por la cual no haya jugadores de Nacional”.

Consultados si no convocó jugadores de los tricolores contemplando que está jugando la Copa Libertadores, Ferreyra respondió: “Se podía pensar que era por su participación en la Libertadores. Nosotros también contemplamos ciertas situaciones pero no solo con Nacional sino con todos los clubes. Y de acuerdo a un montón de negociaciones, gestiones y consultas, decidimos dar esa lista”.

Ferreyra acotó que en la nómina hay jugadores de Wanderers que también está jugando la Copa Sudamericana. “También se habló con ese club”, dijo el entrenador.

El gerente deportivo de las selecciones juveniles celestes, Jorge Ananía, manifestó a Referí con relación al criterio de las citaciones que: “Intentamos contemplar alguna situación de cansancio, otros jugadores que necesitaban realizar una pretemporada y aquellos a los que los equipos los necesitan para el último semestre. Además nosotros también los vamos a necesitar para el Preolímpico (que se jugará en enero en Colombia) y tenían que hacer una buena base física. Entonces hay una cantidad de cosas que se visualizan a la hora del armado de la lista”.

Puso como ejemplo el caso de un jugador que fue al Sudamericano sub 20 y jugó todos los partidos. "Pero en los últimos partidos se le notó que estaba mermando su físico. Fue a su club y jugó. Entonces el cuerpo técnico entendió que se le tenía que dar aire, descanso, por una cuestión lógica”.

Fútbol rápido y dinámico

La selección panamericana realizó el martes su primer entrenamiento de fútbol ante la Mutual. Fueron dos tiempos de 30 minutos donde los celestes ganaron 6 a 2. Los goles fueron convertidos por Shur en dos oportunidades, Ramírez, Martínez, Piquerez y Waller.

El entrenador explicó que el movimiento sirvió para que los jugadores se conozcan y buscar sociedades.

“Como es un equipo nuevo porque hay jugadores que nunca jugaron juntos la idea era hacer una práctica de fútbol con un trabajo previo donde partamos el equipo para intentar buscar asociaciones entre jugadores que se vio y salió un buen partido y analizarlo y sacar conclusiones para ir definiendo en el poco tiempo que tenemos como para preparar un equipo”, expresó el conductor de la celeste.

A la hora de hablar sobre la idea de juego que piensa instrumentar, expresó: “La idea es que sea una selección ágil, con buen pie, buena técnica y tratar de defender organizadamente y ser incisivos en el ataque. Creo que tenemos jugadores como para hacer ese tipo de fútbol rápido y dinámico. Esa es un poco la idea”.

En el primer movimiento futbolístico el equipo se paró con cuatro en el fondo, dos volantes por adentro y dos por afuera y dos hombres en ofensiva. Los dos volantes por afuera, Federico Martínez (Liverpool) y Joaquín Piquerez (River Plate) fueron dos atacantes más porque se suman constantemente al ataque.

Los 11 de Ferreyra fueron Mauro Silveira; Emiliano Ancheta, Emanuel Gularte, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Federico Martínez, Francisco Ginella, Facundo Waller, Joaquín Piquerez; Leandro Suhr y Juan Ignacio Ramírez

Ferreyra no habló de defender la medalla sino que de “el objetivo como siempre es preparar un equipo competitivo, ganar partidos y tratar de llegar a lo máximo que se pueda”.

Futuro incierto

Sobre los rivales de Uruguay en el grupo, el entrenador de los celestes indicó que: “Va a ser competitivo porque el grupo tiene sus particularidades. Perú es el organizador y han manifestado que van con la intención de ganar la medalla de oro y luego los rivales centroamericanos, Jamaica y Honduras, se están preparando para jugar la fase clasificatoria para el Preolímpico entonces son selecciones que vienen con más trabajo que nosotros”.

El técnico de la selección, que estuvo al frente de la selección sub 20 en el último Mundial de Polonia, fue consultado sobre qué tanto puede tener que ver esta selección panamericana con la que va a disputar posteriormente el Preolímpico. Ferreyra respondió diciendo: “Bueno es la edad de los jugadores que van a entrar dentro de la categoría. Veremos el rendimiento porque tampoco sabemos, después de los Panamericanos, qué va a pasar con nosotros como cuerpo técnico”.